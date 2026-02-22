हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'संतों का अपमान...2027 में जनता सत्ता से उखाड़ फेंकेगी', शंकराचार्य मामले पर बोले अखिलेश यादव

'संतों का अपमान...2027 में जनता सत्ता से उखाड़ फेंकेगी', शंकराचार्य मामले पर बोले अखिलेश यादव

UP News: झांसी के एक दिवसीय दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी सरकार सबका अपमान करती है. शंकराचार्य जी का अपमान किया गया.

By : आईएएनएस, पीटीआई- भाषा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 22 Feb 2026 09:43 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ कर रही है और राजनीतिक द्वेष के तहत विपक्षी नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई है.

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने संतों का अपमान किया है, 2027 में जनता सत्ता से उखाड़ फेंकेगी. उन्होंने कहा कि उन्हें मिली एनएसजी सुरक्षा बिना स्पष्ट कारण बताए हटा ली गई और सरकार को यह बताना चाहिए कि किस रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने का भी जिक्र किया और इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल के तहत मिलने वाली सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, लेकिन सरकार केवल औपचारिक आंकड़े गिना रही है.

उन्होंने प्रयागराज के माघ मेले का उल्लेख करते हुए संत समाज के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांगना अनुचित है. उन्होंने कहा कि यदि कोई गलती हुई है तो मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर कानून और संविधान की अनदेखी हो रही है. उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूरी तरह सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा.

झांसी के एक दिवसीय दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा, ‘‘बीजेपी सरकार सबका अपमान करती है. शंकराचार्य जी का अपमान किया गया. हमारे बटुकों की शिखा खींची गई और उन्हें अपमानित किया गया.' उन्होंने एक उपमुख्यमंत्री को निशाना बनाते हुए पूछा, 'जब बटुकों की शिखा खींचकर अपमान किया जा रहा था, तब उपमुख्यमंत्री कहां थे?'

अखिलेश यादव ने कहा, 'मुख्यमंत्री जी लगातार शंकराचार्य जी को अपमानित कर रहे हैं और उनसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं. अगर कभी कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लेना चाहिए। माफी मांगना बड़ा साहस का काम है. प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य और बटुकों के अपमान के लिए मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी.'

और पढ़ें
Published at : 22 Feb 2026 09:41 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संतों का अपमान...2027 में जनता सत्ता से उखाड़ फेंकेगी', शंकराचार्य मामले पर बोले अखिलेश यादव
'संतों का अपमान...2027 में जनता सत्ता से उखाड़ फेंकेगी', शंकराचार्य मामले पर बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीएम मोदी आज करेंगे नमो भारत और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन, जानिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम
पीएम मोदी आज करेंगे नमो भारत और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन, जानिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में शादी की खुशियां मातम में बदलीं, हर्ष फायरिंग में 8 साल के मासूम को लगी गोली
बुलंदशहर में शादी की खुशियां मातम में बदलीं, हर्ष फायरिंग में 8 साल के मासूम को लगी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: BHU हॉस्टल के बाहर फायरिंग से हड़कंप, चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का धरना
वाराणसी: BHU हॉस्टल के बाहर फायरिंग से हड़कंप, चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का धरना
Advertisement

वीडियोज

Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत, अस्पताल में किए गए भर्ती
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत, अस्पताल में किए गए भर्ती
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
ट्रेंडिंग
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget