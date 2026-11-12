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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'न भगवान राम के, न कृष्ण के सगे', अखिलेश यादव का CM योगी पर तीखा हमला

'न भगवान राम के, न कृष्ण के सगे', अखिलेश यादव का CM योगी पर तीखा हमला

अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयानों पर पलटवार करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म से अलग अपनी सत्ता को स्थापित करने के मंसूबे के कारण मुख्यमंत्री ऐसे कुवचन बोल रहे हैं.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 12 Nov 2026 02:14 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि 'गोपालकों' को अपशब्द कहकर प्रकारांतर में गोपाल अर्थात भगवान श्रीकृष्ण का जो अपमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंच से किया है, वह अक्षम्य है. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पहले अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के चढ़ावा, चंदा और दान की चोरी में एक बड़े गिरोह के साथ संलिप्त रहे और राज न खुल जाए, इस डर से उन्हें क्लीन चिट दे दी.

अब भगवान कृष्ण पर वार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म से अलग अपनी सत्ता को स्थापित करने के मंसूबे के कारण मुख्यमंत्री ऐसे कुवचन बोल रहे हैं. इसी दुर्भावना के कारण उन्होंने वाराणसी में पाल समाज को लाठी से पिटवाया था और गड़ेरियों के होल्कर समाज से आने वाली शिवजी की परम भक्त राजमाता देवी अहिल्याबाई की शिवलिंग लिए हुई प्रतिमा का वाराणसी में घोर तिरस्कार किया था. अखिलेश ने कहा कि ये न भगवान शिव के सगे हैं, न भगवान राम के, न भगवान कृष्ण के और न ही देवी अहिल्याबाई के.

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'कृपया सनातनी वस्त्रों को पहनकर इतनी निम्नस्तरीय भाषा न बोलें.'

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री इतने कमजोर पड़ गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश में किसी और 'दुष्मुखी' को बुलाया जा रहा है. इन दोनों में कई बातें समान हैं, जैसे वेशभूषा का स्वांग, दुर्वचनी जुबान और भगवान राम तथा भगवान कृष्ण का सरेआम अपमान करना. उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि अब इनका प्रभाव शून्य हो गया है. अगर इनका प्रभाव बाकी होता तो वे ऐसे असामाजिक व्यक्ति को कभी अपने प्रदेश में आने की अनुमति नहीं देते, जो उनके ही दिए गए नारे को सरेआम ठुकराकर समाज को बांट रहा है.

व्यक्ति जब कमजोर हो जाता है तो अनैतिक सहारा ढूंढने लगता है. अखिलेश ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री में अंशमात्र भी शक्ति, सामर्थ्य और साहस शेष होगा तो वे ऐसे ईश्वर विरोधी वक्तव्य देने वालों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वे भी इन्हीं के विचारवंशी और वचनवंशी हैं. दोनों एक-दूसरे के पर्याय हैं.

सपा अध्यक्ष ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'पुनः दोहरा रहे हैं, क्योंकि एक बार में वे पढ़ नहीं पाते हैं और दस बार में भी समझ नहीं पाते हैं. कृपया सनातनी वस्त्रों को पहनकर इतनी निम्नस्तरीय भाषा न बोलें.' उन्होंने कहा कि अपने व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को बाहर लाने से पहले यह सोचना चाहिए कि वे अभी कुछ दिनों के लिए ही सही, एक संप्रदाय के सम्माननीय पद के साथ-साथ एक संवैधानिक पद पर भी विराजमान हैं. अपना श्रीमुख खोलने से पहले सार्वजनिक मर्यादा के साथ उन पदों की प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना चाहिए.

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'हार को सामने देखकर बड़े-बड़े लोग भाषाई मर्यादा भूल जाते हैं'

अखिलेश यादव ने कहा कि हार को सामने देखकर बड़े-बड़े लोग विचलित हो जाते हैं और भाषाई मर्यादा की सीमाएं भूलकर शाब्दिक अराजकता पर उतर आते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का अहंकारी व्यवहार एक युवा मृतक की दुखी मां तक का तिरस्कार कर चुका है और आदरणीय प्राचार्य, पत्रकार या ईमानदार अधिकारी, सभी को अपशब्दों से अपमानित करता रहा है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शीघ्र ही इतिहास बनने वाले हैं. यह उनके ऊपर है कि जाने से पहले वे भाषा और व्यवहार के इतिहास में अपना नाम काजल से लिखवाते हैं या स्वर्ण से. अखिलेश ने आगे कहा कि शालीन विचार से ही शालीन भाषा जन्म लेती है. दरअसल, इनके संदर्भ में शालीनता का अभाव ही नहीं, बल्कि घोर अकाल भी है. इसीलिए मृदु वचन की कोई भी संभावना यहां शून्य है.

'वे मुख्यमंत्री को क्षमा करते हैं, क्योंकि वे परवश रहते हैं'

सपा अध्यक्ष ने कहा कि वे मुख्यमंत्री को क्षमा करते हैं, क्योंकि वे परवश रहते हैं. जिसका अपनी इच्छाशक्ति पर ही नियंत्रण न हो और जो दिनभर थोड़े-थोड़े समय के बाद विचलित होने लगता हो, उससे शब्दों पर नियंत्रण या संतुलन की अपेक्षा करना बेमानी है. उनके मन में हार की हताशा और आशंका जितनी बढ़ती जाएगी, उनकी भाषा उतनी ही नीचे गिरती जाएगी. अखिलेश यादव ने कहा कि बात इतनी सी है कि मुख्यमंत्री 2024 और 2026 की हार से डर गए हैं, इसीलिए उनके बोल बिगड़ गए हैं. वे 2027 में हमेशा के लिए हारेंगे. अगर वे जीत रहे होते तो हमारी नहीं, बल्कि अपनी और अपनी उपलब्धियों की बात करते.

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट के अंत में कहा कि मुख्यमंत्री जितना बुरा बोलेंगे, उतनी ही बुरी हार हारेंगे, क्योंकि 2027 का चुनाव अब 5 प्रतिशत अहंकारियों, वर्चस्ववादियों और प्रभुत्ववादियों बनाम 95 प्रतिशत पीडीए के बीच हो गया है. उन्होंने दावा किया कि अब पीडीए में हर समाज के पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग शामिल हो गए हैं. इसीलिए पीडीए का जनाधार 85 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत हो गया है.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 12 Nov 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
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