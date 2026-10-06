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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश की अपील नहीं आई काम! बागियों ने की CM से मुलाकात, राज्यसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?

अखिलेश की अपील नहीं आई काम! बागियों ने की CM से मुलाकात, राज्यसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?

अखिलेश यादव की अपील के बीच 3 चर्चित विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. राज्यसभा चुनाव से पहले हुई इस मुलाकात ने यूपी की सियासत में नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 06 Oct 2026 07:00 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की सियासत में राज्यसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में उन नेताओं और साथियों से साथ आने की अपील की थी, जो किसी वजह से पार्टी से अलग हुए हैं. अखिलेश ने कहा था कि राज्यसभा चुनाव का समय मिलन का समय होता है और पुरानी गलतियों को भूलकर साथ खड़े होने का मौका मिलता है. लेकिन अब तीन चर्चित विधायकों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात ने सियासी चर्चाओं को और हवा दे दी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में अमेठी के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश प्रताप सिंह, अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह और जालौन के कालपी विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद चतुर्वेदी ने शिष्टाचार भेंट की. इन मुलाकातों को सामान्य शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है, लेकिन राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस बैठक के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं.

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मिलन का समय है- अखिलेश

इससे पहले अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा संदेश दिया था. उन्होंने कहा था कि यह पुरानी गलतियों को भूलकर दूसरों के साथ और सिद्धांत के साथ खड़े होने का मौका है.

अखिलेश ने कहा था कि अगर किसी को लगता है कि लोकतंत्र, संविधान और देश की अर्थव्यवस्था पर हमला हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है या सरकार के फैसले गलत हैं, तो राज्यसभा चुनाव से पहले मिलन का समय आता है. अखिलेश ने यह भी कहा था कि जो रास्ता भूल गए हैं और जो साथी साथ आना चाहते हैं, उनके लिए समाजवादी पार्टी पुरानी बातें भूलने को तैयार है.

अखिलेश के इस बयान के बाद अब इन्हीं चर्चित विधायकों की मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात ने सवाल खड़े कर दिए हैं. सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या अखिलेश की मिलन वाली अपील का असर नहीं हुआ? या फिर राज्यसभा चुनाव से पहले विधायक अपने राजनीतिक समीकरण साधने में जुटे हैं?

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राज्यसभा चुनाव में क्या बदलेगा समीकरण?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन विधायकों की भूमिका राज्यसभा चुनाव में क्या होगी. क्या ये मुलाकातें महज शिष्टाचार तक सीमित रहेंगी या आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आएगा? इसका जवाब चुनाव के दौरान ही साफ होगा. फिलहाल मुख्यमंत्री से हुई इस मुलाकात ने अखिलेश यादव की अपील और राज्यसभा चुनाव के समीकरणों को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 06 Oct 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Elections Akhilesh Yadav UP NEWS YOGI ADITYANATH
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