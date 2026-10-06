अखिलेश की अपील नहीं आई काम! बागियों ने की CM से मुलाकात, राज्यसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?

उत्तर प्रदेश की सियासत में राज्यसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में उन नेताओं और साथियों से साथ आने की अपील की थी, जो किसी वजह से पार्टी से अलग हुए हैं. अखिलेश ने कहा था कि राज्यसभा चुनाव का समय मिलन का समय होता है और पुरानी गलतियों को भूलकर साथ खड़े होने का मौका मिलता है. लेकिन अब तीन चर्चित विधायकों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात ने सियासी चर्चाओं को और हवा दे दी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में अमेठी के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश प्रताप सिंह, अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह और जालौन के कालपी विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद चतुर्वेदी ने शिष्टाचार भेंट की. इन मुलाकातों को सामान्य शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है, लेकिन राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस बैठक के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं.

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मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी महाराज से आज लखनऊ में जनपद अमेठी के गौरीगंज सदर विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह जी, जनपद अयोध्या के गोसाईगंज विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री अभय सिंह जी एवं जनपद जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री विनोद चतुर्वेदी जी ने शिष्टाचार भेंट की। @abhaygosaigunj @rpsmlagauriganj @Vinod_MLA_Kalpi — Yogi Adityanath Office (@myogioffice) October 5, 2026

मिलन का समय है- अखिलेश

इससे पहले अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा संदेश दिया था. उन्होंने कहा था कि यह पुरानी गलतियों को भूलकर दूसरों के साथ और सिद्धांत के साथ खड़े होने का मौका है.

अखिलेश ने कहा था कि अगर किसी को लगता है कि लोकतंत्र, संविधान और देश की अर्थव्यवस्था पर हमला हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है या सरकार के फैसले गलत हैं, तो राज्यसभा चुनाव से पहले मिलन का समय आता है. अखिलेश ने यह भी कहा था कि जो रास्ता भूल गए हैं और जो साथी साथ आना चाहते हैं, उनके लिए समाजवादी पार्टी पुरानी बातें भूलने को तैयार है.

अखिलेश के इस बयान के बाद अब इन्हीं चर्चित विधायकों की मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात ने सवाल खड़े कर दिए हैं. सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या अखिलेश की मिलन वाली अपील का असर नहीं हुआ? या फिर राज्यसभा चुनाव से पहले विधायक अपने राजनीतिक समीकरण साधने में जुटे हैं?

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राज्यसभा चुनाव में क्या बदलेगा समीकरण?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन विधायकों की भूमिका राज्यसभा चुनाव में क्या होगी. क्या ये मुलाकातें महज शिष्टाचार तक सीमित रहेंगी या आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आएगा? इसका जवाब चुनाव के दौरान ही साफ होगा. फिलहाल मुख्यमंत्री से हुई इस मुलाकात ने अखिलेश यादव की अपील और राज्यसभा चुनाव के समीकरणों को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है.