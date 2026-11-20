उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार को निधन हो गया. उन्होंने 91 वर्ष की आयु में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गांव में अंतिम सांस ली. सीएम योगी की मां के निधन पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने दुख जाहिर किया है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर दुख जताया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की माता जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. विनम्र श्रद्धांजलि के साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं. शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं."

बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जताया दुख

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम योगी की मां के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी का आज उनके गांव में निधन हो जाने की खबर अति-दुखद. उनके परिवार सहित सभी रिश्तेदारों आदि के प्रति मेरी गहरी संवेदना. कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे."

हरिद्वार में अंतिम संस्कार होने की संभावना

पौड़ी गढ़वाल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सर्वेश पंवार ने उनके निधन की पुष्टि की. सर्वेश पंवार ने बताया कि सावित्री देवी का अंतिम संस्कार शनिवार को हरिद्वार में किए जाने की संभावना है. उन्होंने कहा कि पुलिस और जिला प्रशासन परिवार के सदस्यों के संपर्क में हैं.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और इसे 'अत्यंत दुखद एवं ह्रदयविदारक' समाचार बताया. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मां का स्नेह, आशीर्वाद और ममता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है. उनका जाना परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है.’’

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा योगी आदित्यनाथ समेत उनके सभी शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की.

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