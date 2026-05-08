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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआकांक्षा दुबे की मौत के 3 साल बाद CBI करेगी जांच? मां की मांग पर कोर्ट लेगा फैसला

आकांक्षा दुबे की मौत के 3 साल बाद CBI करेगी जांच? मां की मांग पर कोर्ट लेगा फैसला

Akanksha Dubey Suicide: भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत के मामले पर सुनवाई आज है. भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे  की वाराणसी के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 08 May 2026 08:29 AM (IST)
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  • मुख्य आरोपी समर सिंह को सात महीने बाद जमानत.

अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा. जस्टिस सिद्धार्थ की अगुवाई वाली खंडपीठ आज इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले की सुनवाई सुबह 10:00 बजे से होगी. अभिनेत्री की मां मधु दुबे की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी. आकांक्षा की मां का दावा है कि ये मामला आत्महत्या का नहीं है, बल्कि उसकी हत्या हुई है.

इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा है. इस मामले पर कोर्ट ने पहले उत्तर प्रदेश सरकार और CBI से जवाब मांगा था. इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 4 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज कोर्ट इसी पर अपना फैसला सुनाएगा. 

आकांक्षा दुबे की मौत मामले में CBI जांच की मांग पर HC में सुनवाई, मां ने लगाए गंभीर आरोप

आकांक्षा की संदिग्ध मौत का मामला क्या है?

वाराणसी के सारनाथ इलाके के सौमेंद्र होटल के कमरे में 26 मार्च 2023 को एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का शव पंखे से लटकता हुआ मिला था. आत्महत्या की रात का एक सीसीटीवी फुटेज में सामने आया था, जिसमें संदीप सिंह नाम का शख्स आकांक्षा को होटल के कमरे में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा था. पुलिस की जांच में सामने आया कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे लिन इन रिलेशन में थे. हालांकि एक्ट्रेस की मां ने इससे इनकार किया था. 

आरोपी जमानत पर

इस मामले में आकांक्षा की मां ने सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था और दावा किया था कि इन दोनों ने उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी. मां मधु दुबे की शिकायत पर पुलिस ने दोनों भाईयों के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसके बाद 6 अप्रैल 2023 को समर सिंह को गाजियाबाद जनपद से गिरफ्तार किया था, लेकिन 7 महीने बाद समर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी और वो जेल से बाहर आ गए थे. 

Akanksha Dubey Suicide: आकांक्षा दुबे सुसाइड मामले में मुख्य आरोपी समर सिंह जेल से रिहा, 7 महीने बाद आए बाहर

 

 

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 08 May 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Pryagraj News UTTAR PRADESH Akanksha Dubey Suicide
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