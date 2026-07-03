'अखिलेश यादव अगर महाभारत के दुर्योधन बन कौरवों...', कांग्रेस के साथ सपा के गठबंधन पर बोली AIMIM

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता ने तीखा हमला बोला है. एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने कांग्रेस के साथ आधी सीटों पर चुनाव लड़ने की सपा की तैयारी पर कहा, "अखिलेश यादव अगर महाभारत के दुर्योधन बन कौरवों को बर्बाद करने का मन बना चुके है तो उन्हें मुबारक."

एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने आगे कहा, "पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, हम भी अपना सिर्फ अधिकार हिस्सेदारी मांग रहे है." उन्होंने कहा, "सपा छोटे-छोटे दलों को तो गठबंधन में लेती है, लेकिन जिस ओवैसी से मुस्लिम-दलित प्रेम करते हैं अहंकार के चलते अखिलेश उनसे गठबंधन नहीं करते."

शादाब चौहान ने किया ये दावा

एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस को अखिलेश 200 सीट देने पर चर्चा कर रहे हैं. जिस कांग्रेस की सरकार में बाबरी ढहाई गई उसे अखिलेश 200 सीट देने को तैयार हैं. वहीं शादाब खान की ओर से लगातार अब हिस्सेदारी की मांग की जा रही है.

एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने पहले से ही सपा पर मुस्लिमों के लिए न बोलने का आरोप लगाया है. उन्होंने अखिलेश यादव पर मुसलमानों की अवहेलना का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सपा प्रमुख को सिर्फ मुसलमानों के वोट की चिंता है.

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'मुसलमानों के मुद्दे पर नहीं बात करते अखिलेश'

शादाब चौहान ने कहा कि अखिलेश यादव मॉब लिंचिंग, मदरसों और मीट कारोबारियों पर कार्रवाई के मुद्दे पर कभी आंदोलन की बात नहीं करते हैं. लेकिन जब यादव समाज पर कोई कार्रवाई होती है तो वह आंदोलन की बात करते हैं.

इसका मतलब मुसलमानों से उनकी कोई हमदर्दी नहीं है, आप (अखिलेश यादव) बस मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल करते आए हैं. गुरुवार को शादाब चौहान ने निशाना साधते हुए कहा था कि सपा प्रमुख अखिलेश यादाव कहते हैं की मर्यादा का पहला नाम श्री राम और दूसरा संविधान है. इसका मतलब साफ है कि वह बीजेपी के साथ मिलकर समाजवाद को त्यागकर सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते को अपना चुके हैं.

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