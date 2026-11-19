उत्तर प्रदेश में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बनता नजर आ रहा है. मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाए जाने की मांग और बीजेपी के इस मुद्दे को उठाने पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी ने बीजेपी के साथ-साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया है.

AIMIM नेता शादाब चौहान ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव की राजनीति पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव खुद को असली हिंदू साबित करने के लिए अयोध्या जाने में लगे हुए हैं, लेकिन मथुरा के मुद्दे पर उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है.

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अखिलेश यादव पर AIMIM ने साधा निशाना

शादाब चौहान ने कहा कि अखिलेश यादव खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, लेकिन जब मथुरा की ईदगाह का मुद्दा सामने आता है तो वह कुछ नहीं बोलते. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अखिलेश यादव मुस्लिम समुदाय के हितों की बात करते हैं तो फिर इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रखते?

AIMIM नेता ने अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 400 साल तक नमाज की आवाज गूंजती थी और हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया. उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अयोध्या जाने में तो दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन मथुरा के मामले में उनकी चुप्पी समझ से परे है.

बीजेपी पर भी लगाए आरोप

शादाब चौहान ने बीजेपी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता मथुरा को लेकर गलत बातें कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस पर चुप्पी साधे हुए हैं. उनके मुताबिक, बीजेपी के इस मुद्दे पर बोलने के बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से वैसी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, जैसी आनी चाहिए.

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इस तरह मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मुद्दा अब बीजेपी और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी का नया आधार बनता दिख रहा है. AIMIM ने इस बहाने अखिलेश यादव की राजनीति और मुस्लिम समुदाय के प्रति उनके रुख पर भी सवाल खड़े किए हैं.