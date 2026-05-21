'केरल की तरह यूपी में भी सरकार बना सकते मुसलमान...', AIMIM नेता इसरार अहमद ने किया बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि अगर यूपी में मुसलमान मजलिस का साथ देते हैं तो केरल की तरह उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों के बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी. उन्होंने कहा कि ये सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई है.

यूपी में सरकार बनाने का दावा

एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने कहा कि "लोग कहते हैं कि अगर मजलिस को उत्तर प्रदेश में 4-6 विधायक जीत भी जाएं तो क्या वो सरकार बना लेंगे, हां बिल्कुल बना लेंगे. आपने देखा कि आज केरल में नई सरकार बनी, जिसमें मुस्लिम लीग के 22 विधायक जीते हुए हैं और पाँच मंत्री बनाए गए हैं. केरल में बगैर मुस्लिम लीग के सहयोग के कोई सरकार नहीं बन सकती है. जबकि केरल में मुसलमानों की आबादी 25 फीसद है.

यूपी चुनाव से पहले दलित वोटरों को साधने के लिए राहुल गांधी ने चला नया दांव, इन सीटों पर खास नजर

उत्तर प्रदेश में यहां के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 24 फीसद मुसलमान हैं. अगर यूपी में लोग मजलिस का सहयोग करें और मजलिस को 40-50 विधायक जिताकर दे दें तो यूपी में भी आपको सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाएगी. जिस तरह केरल की सत्ता में हिस्सेदारी मिल गई. अगर आप यूपी में मजलिस को जिताने में कामयाब होते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों की भागीदारी के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती.

मजलिस की लड़ाई सत्ता में साझेदारी की लड़ाई है. जिस तरह केरल में आज मुस्लिम लीग ने सत्ता में हिस्सेदारी हासिल की है. उसी तरह अगर यूपी में भी लोग साथ देंगे तो मुस्लिमों का सत्ता मिल सकती है."

बीजेपी ने किया पलटवार

एआईएमआईएम नेता इसरार अहमद के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है. बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मजलिस की भाषा चौंकाने वाली है, यह मुस्लिम लीग की भाषा है, यह विभाजनकारी है. प्रदेश में यह भाषा नहीं चलेगी. देश सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है.

बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत अभी से गर्माई हुई हैं. एआईएमआईएम भी इस चुनाव में ताल ठोंकने की तैयारी कर रही है. पार्टी की नज़र यूपी की उन सीटों पर है जहां मुसलमान वोटरों की संख्या निर्णायक भूमिका है. ऐसे में ओवैसी की पार्टी विरोधी दलों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है.

गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल में आग, सिनेमाघर के प्रोजेक्टर से उठीं आग की लपटें, मची अफरा-तफरी



