सहारनपुर मस्जिद केस: AIMIM प्रवक्ता बोले- कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण के विरोध में AIMIM के वकीलों का डेलिगेशन गुरुवार (10 सितंबर) को कमिश्नर कार्यालय पहुंचा है. डेलिगेशन ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर मस्जिद के खिलाफ हुई कार्रवाई को गलत और दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

इस दौरान AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा, "मस्जिद कमेटी से अपील कर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी है." उन्होंने कहा कि AIMIM मस्जिद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और यह लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी.

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'गलत तरीके से किया गया मस्जिद का ध्वस्तीकरण'

शादाब चौहान ने कहा कि जिस तरह से मस्जिद का ध्वस्तीकरण किया गया, वह गलत हुआ है. उन्होंने कहा, "प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और बेदखली के आदेश थे, लेकिन मस्जिद का ध्वस्तीकरण गलत तरीके से किया गया."

इस दौरान AIMIM राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी जमकर बरसे. उन्होंने निशाना साधा, "सहारनपुर के मुसलमानों ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक-एक वोट दिया, लेकिन जब मस्जिद पर कार्रवाई हुई तो ये लोग कुछ नहीं कर सके."

जनप्रतिनिधियों पर ठहराया जिम्मेदार

उन्होंने कहा कि अगर AIMIM के जनप्रतिनिधि यहां होते तो मस्जिद सुरक्षित रहती और बुलडोजर नहीं चलता. शादाब चौहान ने आरोप लगाया कि सहारनपुर के मुसलमानों ने जिन लोगों को वोट दिया, वे इस कार्रवाई के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं. AIMIM प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अब इस मामले को कानूनी तौर पर आगे ले जाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी.

बता दें कि बीते दिनों सहारनपुर कलेक्ट्रेट में बनी मस्जिद को प्रशासन ने अवैध बताकर बुलडोजर की कार्रवाई की. इसको लेकर अब सियासत गरमाई हुई है. ध्वस्तीकरण पर अब स्थानीय लोगों समेत राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं. सभी ने इस कार्रवाई को गलत करार दिया है.

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