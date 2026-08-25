'कोई मंगलसूत्र के खिलाफ...', हिजाब पर HC के फैसले पर AIMIM का बयान

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हिजाब पर दिए गए फैसले के बाद धार्मिक संगठनों के साथ ही अब राजनीतिक दलों ने भी इस मसले पर प्रतिक्रिया दी है. जिसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने फैसले पर अपनी असहमति जताई है. पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट जो हिजाब के ताल्लुक से आया है हम उससे ससम्मान असहमत हैं. क्योंकि हिजाब एक चॉइस का मसला है और मजहबी मामला है."

शादाब चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, "जब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो जस्टिस सुधांशु धुलिया ने भी यह माना था कि ये फ्रीडम से ताल्लुक रखता है. क्योंकि अगर एक हम परंपरा शुरू करेंगे कल को कोई टर्बन के खिलाफ चला जाएगा. कल को कोई तिलक के खिलाफ चला जाएगा. फिर कोई कलावे के खिलाफ चला जाएगा. कोई मंगलसूत्र के खिलाफ चला जाएगा. तो इस तरह से तो चीजें बहुत आगे तक चली जाएंगी ना."

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ड्रेस मोड में कन्वर्ट करने का सुझाव

AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने फैसले को लेकर आगे कहा कि हम लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए कि हम लोगों को सब धर्म की आस्था का सम्मान करना है और यह हम एसेंशियल फेथ का हिस्सा है, और स्कार्फ से कवर कर लेने से कोई आपत्ति तो नहीं हो जाएगी ना. उन्होंने कहा कि हां,अब उसको ड्रेस मोड में कन्वर्ट कर दीजिए. ड्रेस के मुताबिक उसका कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है.

बच्ची की स्वतंत्रता का हनन बताया

शादाब चौहान ने कहा कि हिजाब या स्कार्फ पहनने से रोकने में बच्ची की स्वतंत्रता का भी तो हनन हो रहा है, जबकि वह अपनी मर्जी और स्वेच्छा से हिसाब पहन रही तो क्यों आपत्ति है. इसलिए इस फैसले से हम असहमति जताते हैं.

इससे पहले भी कई संगठनों ने हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी कहा कि ये शरियत का मामला है जिसमें महिलाओं को अपना बदन ढंकने की इजाजत है. हिजाब एक इस्लामी पहनावा है.

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