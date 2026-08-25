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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कोई मंगलसूत्र के खिलाफ...', हिजाब पर HC के फैसले पर AIMIM का बयान

'कोई मंगलसूत्र के खिलाफ...', हिजाब पर HC के फैसले पर AIMIM का बयान

AIMIM नेता शादाब चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा जब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो जस्टिस सुधांशु धुलिया ने भी यह माना था कि ये फ्रीडम से ताल्लुक रखता है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 25 Aug 2026 04:20 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हिजाब पर दिए गए फैसले के बाद धार्मिक संगठनों के साथ ही अब राजनीतिक दलों ने भी इस मसले पर प्रतिक्रिया दी है. जिसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने फैसले पर अपनी असहमति जताई है. पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट जो हिजाब के ताल्लुक से आया है हम उससे ससम्मान असहमत हैं. क्योंकि हिजाब एक चॉइस का मसला है और मजहबी मामला है."

शादाब चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, "जब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो जस्टिस सुधांशु धुलिया ने भी यह माना था कि ये फ्रीडम से ताल्लुक रखता है. क्योंकि अगर एक हम परंपरा शुरू करेंगे कल को कोई टर्बन के खिलाफ चला जाएगा. कल को कोई तिलक के खिलाफ चला जाएगा. फिर कोई कलावे के खिलाफ चला जाएगा. कोई मंगलसूत्र के खिलाफ चला जाएगा. तो इस तरह से तो चीजें बहुत आगे तक चली जाएंगी ना." 

यह भी पढ़ें: 'चंदा चोरों अयोध्या छोड़ो', कंप्यूटर बाबा ने खोला मोर्चा; आंदोलन की चेतावनी

ड्रेस मोड में कन्वर्ट करने का सुझाव 

AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने फैसले को लेकर आगे कहा कि हम लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए कि हम लोगों को सब धर्म की आस्था का सम्मान करना है और यह हम एसेंशियल फेथ का हिस्सा है, और स्कार्फ से कवर कर लेने से कोई आपत्ति तो नहीं हो जाएगी ना. उन्होंने कहा कि  हां,अब उसको ड्रेस मोड में कन्वर्ट कर दीजिए. ड्रेस के मुताबिक उसका कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है. 

बच्ची की स्वतंत्रता का हनन बताया 

शादाब चौहान ने कहा कि हिजाब या स्कार्फ पहनने से रोकने में बच्ची की स्वतंत्रता का भी तो हनन हो रहा है, जबकि वह अपनी मर्जी और स्वेच्छा से हिसाब पहन रही तो क्यों आपत्ति है. इसलिए इस फैसले से हम असहमति जताते हैं.

इससे पहले भी कई संगठनों ने हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी कहा कि ये शरियत का मामला है जिसमें महिलाओं को अपना बदन ढंकने की इजाजत है. हिजाब एक इस्लामी पहनावा है.

यह भी पढ़ें: स्कूल की ड्रेस में हिजाब की अनुमति? हाईकोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Shadab Chauhan UP NEWS AIMIM
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