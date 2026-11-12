ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन, मुस्लिम-दलित का सियासी गणित, 40 फीसदी आबादी पर नजर

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है. भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी. इस गठबंधन को ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नाम दिया गया है. मोर्चे ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है.

दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का ऐलान होने के साथ यूपी में अब थर्ड फ्रंट बन गया है. थर्ड फ्रंट के गणित की बात करें तो यूपी में मुस्लिम और दलित वोटों को साधने की कोशिश होगी. यूपी में 19 प्रतिशत मुस्लिम हैं, जबकि 21 प्रतिशत दलितों की आबादी है. कुल मिलाकर दोनों आबादी लगभग 40 प्रतिशत हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या मुस्लिम-दलित गठबंधन यूपी की राजनीति में नया सियासी मोर्चा खड़ा कर सकता है?

यूपी में एससी के लिए 84 रिजर्व सीटें हैं. ऐसे में 21 प्रतिशत दलित और 19 प्रतिशत मुस्लिम वोटों का हासिल करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं द्वारा गठबंधन का ऐलान करने के साथ समाजवादी पार्टी के वोटों पर इसका फर्क पड़ेगा.

संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में किया गठबंधन का ऐलान?

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यहां संयुक्त रूप से एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोर्चा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगा और इसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को फिर से सत्ता में आने से रोकने के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक बदलाव लाना है.

ओवैसी ने कहा, ‘‘मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद इस मोर्चे की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे.’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव भविष्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे.’’

ओवैसी ने कहा कि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए एक ‘‘मजबूत विकल्प’’ बनेगा. उन्होंने जनसेवा के प्रति संकल्प जताते हुए कहा, ‘‘अगर हमें लोगों के लिए अपनी जान भी देनी पड़े, तो हम इसे अपने लिए एक अच्छा सौदा मानेंगे.’’ ओवैसी ने कहा कि मोर्चे की प्राथमिकताओं में शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं.

सामाजिक परिवर्तन का पहला मोर्चा- चंद्रशेखर आजाद

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनका मोर्चा कोई तीसरा मोर्चा नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का ‘‘पहला मोर्चा’’ है जो कमजोर, वंचित, शोषित और पीड़ित वर्गों के जुड़ने से और मजबूत होगा. उन्होंने कहा कि मोर्चा 2027 में सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा. आजाद ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल होना चाहेंगी, तो मोर्चा उनका साथ देने को तैयार है.

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