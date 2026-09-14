यूपी की सभी यूनिवर्सिटी में लागू होगी AI नीति, आनंदीबेन पटेल ने किया ऐलान

उत्तर प्रदेश प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर ज़ोर दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में जल्द ही इसे लागू किया जाएगा. इसके लिए दो कमेटियों का गठन किया गया है. जिसमें एक एआई पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी और दूसरी एआई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कमेटी है. हालांकि राज्यपाल ने इसके सुरक्षित इस्तेमाल को भी बड़ी चुनौती बताया और कहा कि एआई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए.

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल सीएसजेएमयू के एआई मंथन कार्यक्रम में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने एआई की उपयोगिता और उसके सुरक्षित उपयोग को लेकर बता रखी. उन्होंने कहा कि एआई से डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि हमें एआई के उपयोगकर्ता नहीं रचनाकार बनना चाहिए. इसके माध्यम से प्रदेश और सक्षम बन रहा है.

एआई के सुरक्षित उपयोग पर दिया ज़ोर

आनंदी बेन ने कहा कि सीएसजेएमयू में स्वास्थ, कृषि, तकनीक पर एआई के उपयोग पर विशेष मंथन हुआ है. कुलाधिपति ने कहा कि प्रदेश में सात लाख से अधिक छात्रों ने एआई के पाठ्यक्रम को पूरा किया. उन्होंने विशेष जोर दिया कि हर विषय को एआई से जोड़ा जाए, जिसमें विज्ञान, साहित्य, भाषा को भी शामिल करें. छात्र केवल एआई किताब में न पढ़ें बल्कि वास्तविक रूप में प्रयोग कर उसे जमीनी स्तर पर उतारे.

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छात्रों से एआई को लेकर की अपील

छात्रों से अपील करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छात्र एआई का ऐसा मॉडल बनाए जो किसान, दिव्यांगजन, रोगी के लिए लाभदायक हो. उन्होंने जोर दिया कि हमें एआई के प्रयोग के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना होगा और इसके माध्यम से हमें हमारी विरासत को सुरक्षित भी करना होगा. इसके साथ ही कुलाधिपति ने कहा कि प्रदेश के सभी राज्य विवि को प्रशासनिक कार्यो में एआई का उपयोग करना चाहिए.

छात्रों को एआई साइबर सुरक्षा की जानकारी देनी चाहिए. इसके साथ ही भविष्य की तकनीक में काम करने वाला बनाना चाहिए. सभी विवि में शिक्षकों को एआई का प्रशिक्षण भी देना चाहिए. कॉलेजों में भी एआई की ट्रेनिंग होनी चाहिए. एआई के इस प्रकार मॉडल बनाए जाए जो किसान को सिंचाई व रोगी को उसकी बीमारी की रिपोर्ट दे सकें.

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