आगरा में अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मौत की नींद सुलाया

आगरा में अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मौत की नींद सुलाया

Agra News: अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी. मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी को रात में घर बुलाया, जहां मृतक ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया.

By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 13 Feb 2026 09:27 PM (IST)
Preferred Sources

आगरा के थाना एकता क्षेत्र के गांव लोधई में एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा पुलिस ने मात्र 12 घंटे में कर दिया. बीते मंगलवार (10 फरवरी 2026) की रात को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया. शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी को रात में घर बुलाया, जहां मृतक ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. विवाद के दौरान प्रेमी ने मृतक को जमीन पर गिराकर तकिए से मुंह दबाया और पत्नी ने करीब 15 मिनट तक उसके हाथ-पैर दबाए, जिससे मृतक की मौत हो गई.

साड़ी से फंदा बनाकर पंखे से लटकाया

पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद पत्नी और प्रेमी ने शव को साड़ी से फंदा बनाकर पंखे से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या प्रतीत हो. घटना के 12 घंटे के भीतर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया. 

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद किया. वहीं प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई. शुक्रवार (13 फरवरी) को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुंदर पुत्र धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया. 

पूछताछ में आरोपी ने किया ये खुलासा

पूछताछ में आरोपी सुंदर ने बताया कि पत्नी ने उसे रात में घर बुलाया और मृतक ने दोनों को देखते ही उस पर हमला किया. विरोध करने पर सुंदर ने मृतक का मुंह दबाया और पत्नी ने शव को पंखे से लटकाया.

मामले पर एसीपी ने दी यह जानकारी

इस पूरे मामले को लेकर एसीपी ताज सुरक्षा क्षेत्र पीयूष कांत राय ने जानकारी दी है कि गांव लोधई में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना दी गई थी. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की तो पाया कि पत्नी ने ही अपने प्रेमी यानी मृतक के चचेरे भाई के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है. एसीपी ने जानकारी दी है कि पहले पति का तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी गई और बाद में शव को साड़ी का फंदा लगाकर लटकाया गया, जिससे प्रतीत हो सके कि यह आत्महत्या है. 

परिजनों ने किया अंतिम संस्कार

परिजनों ने आनन-फानन में मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने जांच में पाया कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
Read
Published at : 13 Feb 2026 09:27 PM (IST)
Tags :
Agra News UP NEWS UP Police
