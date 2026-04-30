आगरा में पत्नी ने रची खौफनाक साजिश, जन्मदिन पर बुलाकर पति को जहर दिया, पिता संग गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया. यतेंद्र पाल की 2022 में तनु से शादी हुई थी. मामला 14 नवंबर 2025 का बताया जा रहा है. मृतक यतेंद्र पाल अपनी पत्नी तनु के जन्मदिन का सेलिब्रेशन करने के लिए ससुराल पहुंचा था, लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा.

पुलिस जांच और एफएसएल रिपोर्ट के बाद अब इस मामले में पत्नी तनु और उसके पिता महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है. चार महीने बाद फोरेंसिक जांच में जहर देने की बात सामने आई है.पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है.

यह भी पढ़ें: अमरोहा में प्रेम विवाह का बदला, सनकी भाई ने युवक के पिता पर किया जानलेवा हमला, हालत नाजुक

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, यतेंद्र पाल की पत्नी तनु अपने मायके में थी और उसने जन्मदिन मनाने के बहाने यतेंद्र को ससुराल बुलाया था. बताया गया है कि जन्मदिन से पहले दोनों ने साथ में बाजार जाकर खरीदारी की और घूमने भी गए. केक काटते समय का 1 वीडियो भी सामने आया है जिसमें पति-पत्नी साथ में केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं. आरोप है कि इसी दौरान पत्नी तनु और उसके पिता महेंद्र ने सुनियोजित तरीके से यतेंद्र की शराब में सल्फास मिलाकर उसे पिला दिया. हालत बिगड़ने पर आरोपी पक्ष की ओर से यतेंद्र के घर फोन कर सूचना दी गई कि उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मृतक की मां ने जताया था शक

परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने यतेंद्र को दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सकों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है. मृतक की मां ने इस मामले में थाना ट्रांस यमुना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि शुरूआत में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट के आदेश पर बीते 5 जनवरी को थाना ट्रांस यमुना में मुकदमा दर्ज किया गया. मृतक की मां ने मामले की जांच थाना कमला नगर पुलिस से कराए जाने की मांग की थी, जिसके बाद जांच आगे बढ़ाई गई.

एफएसएल रिपोर्ट में हुई जहर देने की पुष्टि

करीब चार महीने चली जांच और एफएसएल रिपोर्ट में यतेंद्र पाल की मौत जहर यानी सल्फास देने से होने की पुष्टि हुई. पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी तनु और उसके पिता महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि यह गत वर्ष का मामला है, जिसमें युवक की जहर देकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है. एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: फल-सब्जियों में कीटनाशकों पर सख्ती, उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन, 95 सैंपल जांच के लिए भेजे