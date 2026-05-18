आगरा: पानी संकट पर फूटा गुस्सा, टंकी पर चढ़े ग्रामीण, पंचायत सदस्य को लोगों ने गिरने से बचाया

आगरा के थाना कागारौल क्षेत्र के गांव गढ़मुक्खा में पेयजल समस्या को लेकर रविवार (17 मई) को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. लंबे समय से पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने गांव में बनी पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं.

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पानी की टंकी बनने के बाद भी लोगों को पर्याप्त और शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है. सूचना मिलने पर पुलिस और तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास शुरू किया.

पंचायत सदस्य ने टंकी से कूदने का किया प्रयास

जानकारी के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई जब क्षेत्र पंचायत सदस्य अनीता भी ग्रामीणों के साथ टंकी पर चढ़ गईं और उन्होंने टंकी से कूदने का प्रयास किया. बताया गया कि उनके दोनों पैर हवा में लटक गए थे और मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए. काफी देर तक ग्रामीण उन्हें संभाले रहे और बाद में कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया. समय रहते ग्रामीणों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया.

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गांव में पांच-छह साल से बनी हुई है पानी की समस्या- अनीता

टंकी से नीचे उतरने के बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य अनीता ने बताया कि गांव में करीब पांच-छह साल से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है. उनका कहना था कि अगर पानी आता भी है तो उसकी गुणवत्ता सही नहीं होती और लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन केवल आश्वासन मिले और समस्या का समाधान नहीं हुआ. इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों को प्रदर्शन करना पड़ा.

प्रशासन ने पूरे मामले की शुरू की जांच

ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर भी समस्या की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि गांव में पानी की टंकी बनने के बावजूद हालात नहीं बदले और लोग आज भी पानी के लिए परेशान हैं. प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे तहसील प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली. प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को टंकी से नीचे उतारने का प्रयास किया गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

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