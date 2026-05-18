आगरा: पानी संकट पर फूटा गुस्सा, टंकी पर चढ़े ग्रामीण, पंचायत सदस्य को लोगों ने गिरने से बचाया

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAgra News: आगरा में पानी संकट पर फूटा गुस्सा, टंकी पर चढ़े ग्रामीण, पंचायत सदस्य को लोगों ने गिरने से बचाया

Agra News: आगरा में पानी संकट पर फूटा गुस्सा, टंकी पर चढ़े ग्रामीण, पंचायत सदस्य को लोगों ने गिरने से बचाया

Agra News in Hindi: आगरा के गढ़मुक्खा गांव में पानी संकट से नाराज ग्रामीण टंकी पर चढ़ गए. प्रदर्शन के दौरान पंचायत सदस्य अनीता ने कूदने की कोशिश की, जिन्हें ग्रामीणों ने बचा लिया.

By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 18 May 2026 04:42 PM (IST)
Preferred Sources

आगरा के थाना कागारौल क्षेत्र के गांव गढ़मुक्खा में पेयजल समस्या को लेकर रविवार (17 मई) को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. लंबे समय से पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने गांव में बनी पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं.

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पानी की टंकी बनने के बाद भी लोगों को पर्याप्त और शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है. सूचना मिलने पर पुलिस और तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास शुरू किया.

पंचायत सदस्य ने टंकी से कूदने का किया प्रयास

जानकारी के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई जब क्षेत्र पंचायत सदस्य अनीता भी ग्रामीणों के साथ टंकी पर चढ़ गईं और उन्होंने टंकी से कूदने का प्रयास किया. बताया गया कि उनके दोनों पैर हवा में लटक गए थे और मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए. काफी देर तक ग्रामीण उन्हें संभाले रहे और बाद में कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया. समय रहते ग्रामीणों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया.

प्रयागराज में सिविल लाइंस के पास होटल के पास लगी भीषण आग, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

गांव में पांच-छह साल से बनी हुई है पानी की समस्या- अनीता

टंकी से नीचे उतरने के बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य अनीता ने बताया कि गांव में करीब पांच-छह साल से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है. उनका कहना था कि अगर पानी आता भी है तो उसकी गुणवत्ता सही नहीं होती और लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन केवल आश्वासन मिले और समस्या का समाधान नहीं हुआ. इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों को प्रदर्शन करना पड़ा.

प्रशासन ने पूरे मामले की शुरू की जांच

ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर भी समस्या की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि गांव में पानी की टंकी बनने के बावजूद हालात नहीं बदले और लोग आज भी पानी के लिए परेशान हैं. प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे तहसील प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली. प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को टंकी से नीचे उतारने का प्रयास किया गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

यूपी में भीषण गर्मी के बीच सड़क पर रेंगते हुए मंत्री का आवास घेरने पहुंचे 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी, कहा- कल तारीख है लेकिन...

About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
Read More
Published at : 18 May 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Agra News Water Crisis UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Agra News: आगरा में पानी संकट पर फूटा गुस्सा, टंकी पर चढ़े ग्रामीण, पंचायत सदस्य को लोगों ने गिरने से बचाया
आगरा: पानी संकट पर फूटा गुस्सा, टंकी पर चढ़े ग्रामीण, पंचायत सदस्य को लोगों ने गिरने से बचाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में तापमान ने बढ़ाई तपिश, मैदानी से पहाड़ी इलाकों तक झुलसा रही गर्मी
उत्तराखंड में तापमान ने बढ़ाई तपिश, मैदानी से पहाड़ी इलाकों तक झुलसा रही गर्मी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड STF को मिली बड़ी कामयाबी, SSC परीक्षा में नकल कराने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार
उत्तराखंड STF को मिली बड़ी कामयाबी, SSC परीक्षा में नकल कराने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार की नई पहल, ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना’ के तहत छोटे गांवों तक दौड़ेंगी बसें
योगी सरकार की नई पहल, ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना’ के तहत छोटे गांवों तक दौड़ेंगी बसें
Advertisement

वीडियोज

hopal Twisha Sharma Case: ट्विशा केस में पुलिस ने की बड़ी चूक | SIT | Latest News
Bhopal Twisha Sharma Case: ससुराल वालों पर माता-पिता का गंभीर आरोप | Model | SIT | Breaking
Petrol Diesel Price Hike: भारत में फिर महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल? | PM Modi Appeal | CNG
NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक में चौंकाने वाला खुलासा | CBI | NTA | Breaking News
Kerala CM Oath Ceremony: VD Satheesan के हाथ में केरल की कमान, ली शपथ | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिलाओं को 3000 रुपये महीना, बस में फ्री सफर और 7वां वेतन आयोग... शुभेंदु कैबिनेट ने लगाई 5 फैसलों पर मुहर
महिलाओं को 3000 रुपये महीना, बस में फ्री सफर और 7वां वेतन आयोग... शुभेंदु कैबिनेट ने लगाई 5 फैसलों पर मुहर
बिहार
'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'
'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'
विश्व
US Iran Tension: ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
साउथ सिनेमा
Karuppu BO: 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, बनी सूर्या की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑल टाइम
'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, बनी सूर्या की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑल टाइम
आईपीएल 2026
आज IPL को अलविदा कह देंगे एमएस धोनी? चेपॉक में CSK का SRH से मैच; माही का होगा आखिरी मुकाबला?
आज IPL को अलविदा कह देंगे एमएस धोनी? चेपॉक में CSK का SRH से मैच; माही का होगा आखिरी मुकाबला?
इंडिया
Explained: 10 साल बाद भी हीट एक्शन प्लान अधूरा! दिल्ली में फेल और सिर्फ अहमदाबाद में पास क्यों? एक्सपर्ट्स से समझें
10 साल बाद हीट एक्शन प्लान अधूरा! दिल्ली में फेल, अहमदाबाद में पास क्यों? एक्सपर्ट्स से समझें
हेल्थ
Ebola Virus: कितना खतरनाक है इबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन, भारत को इससे कितना खतरा?
कितना खतरनाक है इबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन, भारत को इससे कितना खतरा?
शिक्षा
CBSE Class 12 Re-evaluation: री-इवैल्यूएशन में अगर बढ़ गए नंबर तो क्या फीस वापस करेगा CBSE? जान लें जवाब
री-इवैल्यूएशन में अगर बढ़ गए नंबर तो क्या फीस वापस करेगा CBSE? जान लें जवाब
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget