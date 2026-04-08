हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAgra News: ट्रांसपोर्टर की संदिग्ध मौत, CCTV में हादसा कैद, परिजनों ने GST अधिकारियों पर लगाया आरोप

Agra News: ट्रांसपोर्टर की संदिग्ध मौत, CCTV में हादसा कैद, परिजनों ने GST अधिकारियों पर लगाया आरोप

Agra News In Hindi: अली असगर की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, जबकि पुलिस इसे हादसा बता रही है. सीसीटीवी में कार से टक्कर की घटना सामने आई.

By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 08 Apr 2026 01:26 PM (IST)
Preferred Sources

आगरा में जीएसटी विभाग के खिलाफ शिकायत करने वाले ट्रांसपोर्टर अली असगर की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अली असगर ट्रांसपोर्ट का काम करने के साथ जूता ट्रेडिंग से भी जुड़े थे और उन्होंने कुछ दिन पहले मीडिया के सामने जीएसटी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. उनका कहना था कि शिकायत करने के बाद से उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है.

अली असगर के साथ ही एक अन्य व्यापारी रवि मोहन ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि अधिकारियों की ओर से उन्हें परेशान किया जा रहा है और उनके साथ कुछ भी हो सकता है. मीडिया से बातचीत के महज चार दिन बाद ही अली असगर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से मामला और भी गंभीर हो गया है.

गोदाम के पास मिला अली असगर का शव

परिजनों के अनुसार, अली असगर घटना वाली रात अपने ड्राइवर लोकेंद्र के साथ माल लेकर राजस्थान के जयपुर के लिए निकले थे. ड्राइवर का आरोप है कि रास्ते में रात करीब डेढ़ बजे सचल दल की अधिकारी रेशु त्रिपाठी ने गाड़ी को रोका. ड्राइवर का कहना है कि बिना बिलों की जांच किए ही अली असगर को वहीं से अपने साथ जयपुर हाउस स्थित कार्यालय ले जाया गया. परिवार का दावा है कि रात करीब दो बजे तक अली असगर की उनसे फोन पर बात हुई थी, इसके बाद उनका फोन बंद हो गया. सुबह करीब साढ़े चार बजे राहगीरों ने उनके गोदाम के पास अली असगर का शव पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी. इस घटना के बाद से परिवार लगातार इसे हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बता रहा है.

भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे पिता- सजमल

मृतक के बेटे सजमल ने आरोप लगाया है कि उसके पिता जीएसटी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जिसके चलते उन पर भारी दबाव बनाया जा रहा था. परिवार ने असिस्टेंट जीएसटी कमिश्नर निवेदिता सिंह, उनके पति अजय यादव और अधिकारी रेशु त्रिपाठी समेत अन्य लोगों पर षड्यंत्र के तहत हत्या कराने का आरोप लगाया है. परिजनों का यह भी कहना है कि जब वे थाने में तहरीर देने पहुंचे तो पुलिस ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लेने से भी इंकार कर दिया. इस बीच घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अली असगर सड़क किनारे चलते दिखाई देते हैं और तभी पीछे से तेज रफ्तार कार उन्हें टक्कर मारकर फरार हो जाती है. गंभीर रूप से घायल अली असगर सड़क पर देर तक पड़े रहे.

ये भी पढ़िए- Sonbhadra News: जमीन अधिग्रहण पर बवाल, किसानों के तीखे सवालों से घिरे विधायक सभा छोड़कर निकले

घटना की जांच में जुटी पुलिस

अब परिजनों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है. डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया है कि यह मामला प्रथमदृष्टया सड़क हादसा प्रतीत हो रहा है. अगर परिजन इसमें एक और तहरीर देते हैं तो उस हिसाब से जांच कर कार्रवाई की जाएगी. यह तो पुलिस की जांच में ही साफ होगा कि यह साजिशन हत्या है या हादसा.

ये भी पढ़िए- नाबालिग से रेप के दोष में 11 साल जेल में बिताने वाले शख्स को कोर्ट ने किया बरी, बताई यह वजह

About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
Read More
Published at : 08 Apr 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Ali Asgar Agra News UP NEWS MURDER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP BJP के पोस्टर पर सपा का पलटवार, सीएम योगी को 'धुएंधर' और अखिलेश यादव के बताया 'धुरंधर'
UP BJP के पोस्टर पर सपा का पलटवार, सीएम योगी को 'धुएंधर' और अखिलेश यादव के बताया 'धुरंधर'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Agra News: ट्रांसपोर्टर की संदिग्ध मौत, CCTV में हादसा कैद, परिजनों ने GST अधिकारियों पर लगाया आरोप
आगरा में ट्रांसपोर्टर की संदिग्ध मौत, CCTV में हादसा कैद, परिजनों ने GST अधिकारियों पर लगाया आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chardham Yatra News: चारधाम यात्रा मार्ग पर शौचालय-पानी-पार्किंग को लेकर खबरें भ्रामक, DM ने किया खंडन
चारधाम यात्रा मार्ग पर शौचालय-पानी-पार्किंग को लेकर खबरें भ्रामक, DM ने किया खंडन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीलीभीत में प्रशासन ने उतारी नेताजी की गर्मी, DM को धमकी देने पर भेजे गए सलाखों के पीछे
पीलीभीत में प्रशासन ने उतारी नेताजी की गर्मी, DM को धमकी देने पर भेजे गए सलाखों के पीछे
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
दिल्ली NCR
TMC के लिए चुनाव आयोग के X पोस्ट पर बवाल, अब अरविंद केजरीवाल बोले- इज्जत तो सरेआम मत उछालिये
TMC के लिए चुनाव आयोग के X पोस्ट पर बवाल, अब अरविंद केजरीवाल बोले- इज्जत तो सरेआम मत उछालिये
विश्व
Explained: US-ईरान जंग का पूरा हिसाब! 3,600 मौतें, 80.4 बिलियन डॉलर खर्च और भारतीयों की वापसी... कौन जीता?
US-ईरान जंग का पूरा हिसाब, 3,600 मौतें, 80.4 बिलियन डॉलर खर्च और भारतीयों की वापसी... कौन जीता?
बॉलीवुड
4000 करोड़ी 'रामायणम' में खराब VFX के लिए आलोचना झेल रहे नमित मल्होत्रा बोले- दिन-रात पूरी शिद्दत से काम कर रहे
'फिल्म देख हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा', 4000 करोड़ी 'रामायणम' को लेकर नमित मल्होत्रा का रिएक्शन
आईपीएल 2026
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
हेल्थ
Heart Disease Prevention: हार्ट अटैक का खतरा 31% तक होगा कम! डायबिटीज मरीजों के लिए वरदान साबित होगी यह नई दवा
हार्ट अटैक का खतरा 31% तक होगा कम! डायबिटीज मरीजों के लिए वरदान साबित होगी यह नई दवा
एग्रीकल्चर
कैसे बनाई जाती है फ्रोजन मटर, इसे बेचकर कितना पैसा कमा सकते हैं किसान?
कैसे बनाई जाती है फ्रोजन मटर, इसे बेचकर कितना पैसा कमा सकते हैं किसान?
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Embed widget