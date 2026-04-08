आगरा में जीएसटी विभाग के खिलाफ शिकायत करने वाले ट्रांसपोर्टर अली असगर की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अली असगर ट्रांसपोर्ट का काम करने के साथ जूता ट्रेडिंग से भी जुड़े थे और उन्होंने कुछ दिन पहले मीडिया के सामने जीएसटी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. उनका कहना था कि शिकायत करने के बाद से उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है.

अली असगर के साथ ही एक अन्य व्यापारी रवि मोहन ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि अधिकारियों की ओर से उन्हें परेशान किया जा रहा है और उनके साथ कुछ भी हो सकता है. मीडिया से बातचीत के महज चार दिन बाद ही अली असगर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से मामला और भी गंभीर हो गया है.

गोदाम के पास मिला अली असगर का शव

परिजनों के अनुसार, अली असगर घटना वाली रात अपने ड्राइवर लोकेंद्र के साथ माल लेकर राजस्थान के जयपुर के लिए निकले थे. ड्राइवर का आरोप है कि रास्ते में रात करीब डेढ़ बजे सचल दल की अधिकारी रेशु त्रिपाठी ने गाड़ी को रोका. ड्राइवर का कहना है कि बिना बिलों की जांच किए ही अली असगर को वहीं से अपने साथ जयपुर हाउस स्थित कार्यालय ले जाया गया. परिवार का दावा है कि रात करीब दो बजे तक अली असगर की उनसे फोन पर बात हुई थी, इसके बाद उनका फोन बंद हो गया. सुबह करीब साढ़े चार बजे राहगीरों ने उनके गोदाम के पास अली असगर का शव पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी. इस घटना के बाद से परिवार लगातार इसे हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बता रहा है.

भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे पिता- सजमल

मृतक के बेटे सजमल ने आरोप लगाया है कि उसके पिता जीएसटी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जिसके चलते उन पर भारी दबाव बनाया जा रहा था. परिवार ने असिस्टेंट जीएसटी कमिश्नर निवेदिता सिंह, उनके पति अजय यादव और अधिकारी रेशु त्रिपाठी समेत अन्य लोगों पर षड्यंत्र के तहत हत्या कराने का आरोप लगाया है. परिजनों का यह भी कहना है कि जब वे थाने में तहरीर देने पहुंचे तो पुलिस ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लेने से भी इंकार कर दिया. इस बीच घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अली असगर सड़क किनारे चलते दिखाई देते हैं और तभी पीछे से तेज रफ्तार कार उन्हें टक्कर मारकर फरार हो जाती है. गंभीर रूप से घायल अली असगर सड़क पर देर तक पड़े रहे.

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घटना की जांच में जुटी पुलिस

अब परिजनों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है. डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया है कि यह मामला प्रथमदृष्टया सड़क हादसा प्रतीत हो रहा है. अगर परिजन इसमें एक और तहरीर देते हैं तो उस हिसाब से जांच कर कार्रवाई की जाएगी. यह तो पुलिस की जांच में ही साफ होगा कि यह साजिशन हत्या है या हादसा.

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