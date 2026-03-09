हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा में केमिस्ट्री टीचर बना रहा था MDMA ड्रग्स, तेलंगाना पुलिस की कार्रवाई में आरोपी गिरफ्तार

आगरा में केमिस्ट्री टीचर बना रहा था MDMA ड्रग्स, तेलंगाना पुलिस की कार्रवाई में आरोपी गिरफ्तार

Agra News In Hindi: आगरा और तेलंगाना पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में प्रतिबंधित MDMA ड्रग्स बनाने के मामले में एक केमिस्ट्री टीचर को गिरफ्तार किया है. आरोपी फिरोजाबाद का रहने वाला है.

By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा | Updated at : 09 Mar 2026 04:49 PM (IST)
आगरा की थाना खंदौली और तेलंगाना पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में बड़े मामले का खुलासा किया है, पुलिस ने प्रतिबंधित MDMA ड्रग्स बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है. बताया गया आरोपी मूल रूप से फिरोजाबाद का रहने वाला है और राजस्थान के जोधपुर में एक स्कूल में केमिस्ट्री का टीचर है. आरोप है कि केमिस्ट्री का टीचर प्रतिबंधित MDMA ड्रग्स बना रहा था.

बताया गया है कि स्कूल के ही एक अन्य अध्यापक, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, उसने मनोज नामक केमिस्ट्री के टीचर को धन लाभ कमाने के लिए MDMA ड्रग्स बनाने का फार्मूला भी बताया था, जिसके बाद यह लोग अलग-अलग जगहों पर बंट गए और MDMA बनाने की तैयारी करने लगे.

तेलंगाना पुलिस के साथ खंदौली पुलिस ने की कार्रवाई

पूरे मामले के तार तेलंगाना से जुड़े हुए हैं, जहां से इनपुट मिलने के बाद तेलंगाना पुलिस और थाना खंदौली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की. पुलिस ने आरोपी मनोज, जो केमिस्ट्री का टीचर है और विकलांग भी बताया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया.

किराए का मकान लेकर रह रहा था आरोपी

पुलिस के अनुसार, मनोज आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगला मट्टू में किराए पर एक हाल लेकर MDMA ड्रग्स बनाने की तैयारी कर रहा था. इसी दौरान पुलिस ने उसे दबोच लिया. पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि राजस्थान का रहने वाला एक व्यक्ति इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, जिसे तेलंगाना पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

MDMA ड्रग्स बनाने वाला केमिकल बरामद

डीसीपी वेस्ट आदित्य कुमार ने बताया कि, आरोपी के कब्जे से MDMA ड्रग्स बनाने में प्रयुक्त भारी मात्रा में केमिकल बरामद किए गए हैं. बरामद सामग्री में लगभग 450 लीटर डिस्टिल्ड वाटर, 120 लीटर मिथाइल अमीन, 27.5 लीटर हाइड्रोब्रॉमिक एसिड, 100 लीटर एथिल एसीटेट, 50 लीटर एसीटोन, 40 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 9 लीटर एथेनॉल शामिल हैं. 

'शादी पार्टियों में सप्लाई किया जाता था ड्रग्स'

डीसीपी के अनुसार, पहले यह लोग छोटे-छोटे माल की सप्लाई करते थे, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर MDMA ड्रग्स बनाने की तैयारी थी. उन्होंने बताया कि यह ड्रग्स शादी-पार्टियों में सप्लाई किया जाता है और सेहत के लिए बेहद हानिकारक होता है. पुलिस अब इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है.

About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
Published at : 09 Mar 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Agra News Telangana Police UP NEWS
Embed widget