आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव

उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में ताजमहल के अंदर शाहजहां उर्स का विरोध अखिल भारत हिंदू महासभा ने पुरातत्व विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा. 15, 16,17 जनवरी 2026 को पुरातत्व विभाग एवं उर्स कमेटी के द्वारा ताजमहल के अंदर आयोजन करने जा रहा है. इसी आयोजन को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने विरोध दर्ज कराया और पुरातत्व विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा.

ताजमहल के अंदर शाहजहां उर्स का विरोध अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया और प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी. उर्स आयोजन को लेकर संगठन ने सवाल खड़े किए और कहा कि ताजमहल के अंदर किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए.

अखिल भारत हिंदू महासभा ने आयोजन न होने की मांग उठाई

भगवान शिव के स्वरूप बनाकर कार्यकर्ताओं ने पुरातत्व अधिकारी को तेजोमहालय के अंदर उर्स आयोजन ना हो इसलिए भगवान शिव के स्वरूप में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान बार-बार यह कहा गया कि ताजमहल के अंदर किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए. भगवान शिव के स्वरूप बना कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चर्चा का विषय बना रहा और पुरातत्व विभाग कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया.

ताजमहल में होगा शिव तांडव

अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने ऐलान किया अगर तेजोमहालय के अंदर कव्वाली, बिरयानी एवं चादरपोशी हुई या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हुआ तो भगवान शिव तांडव भी किया जाएगा. धतूरा भी चढ़ना चाहिए, बेलपत्र के पत्ते भी चढ़ने चाहिए, और 21 ध्वज भी लगाया जाना चाहिए. जब उर्स को रोकने का केस आगरा न्यायालय में विचाराधीन है तो पुरातत्व विभाग कैसे ताजमहल के अंदर कोई धार्मिक कार्यक्रम कर सकता है.

जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि ताजमहल के अंदर कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं हो सकता तो किसके आदेश पर उर्स का आयोजन हो रहा है. इन सवालों को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और ताजमहल के अंदर शाहजहां उर्स का विरोध दोहराया.