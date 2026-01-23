गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु होना था शिफ्ट..., आगरा फैक्ट्री चोरी का पुलिस ने किया खुलासा

उत्तर प्रदेश में आगरा की थाना सिकंदरा पुलिस टीम ने एक सनसनीखेज चोरी की घटना का सफल खुलासा किया है. यह चोरी इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि आरोपी उसी फैक्ट्री में कार्यरत था, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि अभियुक्त अनुपम शर्मा पिछले कई वर्षों से रोजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड फैक्ट्री में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था.

एक दिन उसने फैक्ट्री के मालिक को अलमारी में रुपये और ज्वैलरी रखते हुए देख लिया, जिसके बाद उसकी नीयत बिगड़ गई. इसके बाद उसने अपने भाई अनुराग शर्मा और साथी संजय सिंह उर्फ संजू के साथ मिलकर बड़ी चोरी की योजना बनाई और फैक्ट्री में ताले तोड़कर नकदी व कीमती ज्वैलरी चोरी कर ली.

गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु शिफ्ट होने का था प्लान

पुलिस की पूछताछ में एक अहम तथ्य सामने आया है, जिसे पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने उजागर किया. उन्होंने बताया कि अभियुक्त अनुपम शर्मा का एक युवती के साथ प्रेम संबंध चल रहा था और वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु शिफ्ट होना चाहता था. इसी उद्देश्य से उसने इस बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया, ताकि वह चोरी की रकम से नई जिंदगी शुरू कर सके. गर्लफ्रेंड के साथ भविष्य बनाने की चाहत में उसने अपने भरोसे और नौकरी दोनों को दांव पर लगा दिया. पुलिस के अनुसार यही कारण इस पूरी वारदात की मुख्य वजह बनकर सामने आया है.

चोरी का माल बरामद-कीमत 7 करोड़ से ज्यादा

घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर जंगल क्षेत्र से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया. अभियुक्तों के कब्जे से 66,33,980 रुपये नकद, 3.800 किलोग्राम पीली धातु मय डायमंड ज्वैलरी और 5.500 किलोग्राम सफेद धातु बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7.70 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

पुलिस कमिश्नर ने सराहनीय कार्य करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है. वहीं फैक्ट्री मालिक ने इस सफल कार्रवाई के लिए आगरा पुलिस का आभार जताया है.