'समाज एकजुट हुआ तो 300 सीटें जीतेंगे', चंद्रशेखर आजाद का दावा बढ़ा देगा मायवती की टेंशन!

उत्तर प्रदेश के आगरा में जीआईसी ग्राउंड में रविवार (25 जनवरी) आजाद समाज पार्टी की ओर से एक विशाल रैली आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए. रैली में उन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. जैसे ही चंद्रशेखर आजाद मंच पर पहुंचे, जनता की ओर से जमकर नारे लगाए गए. रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने मुस्लिम समाज से आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ने की अपील की और कहा कि मुस्लिम समाज पार्टी के साथ खड़ा हो जाए, 15 दिन में माहौल बदलने वाला है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो बहन और बेटियों की तरफ बुरी नजर रखने वालों को किसी लायक नहीं छोड़ा जाएगा.

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने पर 5 किलो राशन मिले या नहीं, लेकिन अच्छी शिक्षा, अच्छा उपचार और रोजगार जरूर मिलेगा. सरकार धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहती है, जबकि हमारी सरकार बनने पर अधिकारी आपकी सुनवाई करेंगे. अमीरों की तिजोरी से पैसा निकालकर गरीबों को दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर समाज एकजुट हो जाए तो प्रदेश में 300 सीटें जीतेंगे. रैली में एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला और लोगों में खासा उत्साह नजर आया.

अविमुक्तेश्वरानंद से वैचारिक मतभेद

रैली के बाद मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने प्रयागराज में संत अविमुक्तेश्वरानंद के मामले पर कहा कि उनसे वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि वे मनुस्मृति को मानते हैं और हम संविधान को मानते हैं, लेकिन प्रयागराज में जो हुआ वह गलत था. छोटे ब्रह्मचारियों के बाल पकड़ कर डंडों से पीटा गया, इसके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए.

यूजीसी बिल का किया समर्थन

यूजीसी को लेकर चंद्रशेखर ने कहा कि नए नियमों का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने नियम पढ़े नहीं हैं. 2027 समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर अति पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत अलग से आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण, बेहतर चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, मजबूत कानून व्यवस्था लागू की जाएगी और महंगाई को कमजोर किया जाएगा. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारियों से छापे के नाम पर अधिकारी रिश्वतखोरी कर रहे हैं.