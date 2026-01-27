आगरा में करोड़ों की चोरी का खुलासा, गर्लफ्रेंड के लिए की 7.70 करोड़ की ज्वैलरी व 66 लाख की चोरी

उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने करोड़ों की चोरी के बड़े मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने तीन दिन के भीतर 3 दिनों के भीतर ₹7.70 करोड़ की ज्वैलरी और 66 लाख रुपये से ज्यादा का कैश बरामद करके एक रिकॉर्ड बनाया है. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है. रिकवरी के बाद पीड़ित ने भी पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की.

करोड़ों की चोरी का ये मामला आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र का है जहां, रोज़र इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड फैक्ट्री में चोरी की वारदात सामने आई हैं. जूता फैक्ट्री मालिक बुद्धिराजा ने 19 जनवरी को सिकंदरा थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी. जिसमें उन्होंने हीरे-सोने के जेवर और कैश चोरी की शिकायत दी.

तीन दिन में करोड़ों की चोरी का खुलासा

इस मामले का खुलासा करते हुए सीओ दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस ने जब इसकी जांच शुरू की तो सीसीटीवी के आधार पर फैक्ट्री में सुपरवाइजर के तौर पर काम करने वाले अनुपम की भूमिका संदिग्ध पाई गई. पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म क़बूल कर लिया.

आरोपी ने बताया कि वो अपनी गर्लफ़्रेंड से बैंगलुरु शिफ्ट होना चाहता था, इसलिए उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. फैक्ट्री मालिक को उस पर भरोसा था और उसे पता था कि कौन सा सामान कहां रहता हैं. फैक्टी मालिक के घर की मरम्मत काम चल रहा था, तो उन्होंने घर के जेवर और कैश पैसे फैक्ट्री में रखवा दिए थे.

फैक्ट्री का सुपरवाइज़र समेत तीन गिरफ्तार

सीओ दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस ने 7.70 करोड़ की ज्वेलरी और ₹66 लाख से ज्यादा का कैश बरामद किया है. सारी ज्वैलरी बरामद कर ली गई है. ये बहुत बड़ी रिकवरी रही, जो रिकॉर्ड तीन दिन के भीतर बरामद की गई है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी अनुपम, उसके भाई अनुराग शर्मा और दोस्त संजय को गिरफ़्तार किया है.

आरोपी से पूछताछ की जा रही है. चोरी के बाद आरोपियों ने गड्ढे में ज्वैलरी को छुपाया था. वहीं पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से पीड़ित परिवार में खुशी जताई. उन्होंने पुलिस की टीम के हाथ जोड़कर कहा कि सारी जिंदगी की खून पसीने की कार्रवाई थी, आपकी टीम ने वाकई क़ाबिले तारीफ़ काम किया है.

