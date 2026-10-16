आगरा: जानवरों की आवाज निकालकर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, 6 अरेस्ट

आगरा के थाना कागारौल क्षेत्र में जानवरों की आवाज निकालकर चोरी का सिग्नल देने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. डीसीपी पश्चिमी ने बताया कि संयुक्त पुलिस टीम ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण, नौ हजार रुपये नकद और बिना नंबर प्लेट की महिंद्रा टीयूवी गाड़ी बरामद की गई है.

पुलिस के मुताबिक, गिरोह में करीब 20 लोग शामिल हैं, जो पांच-पांच लोगों की टोली बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. आरोपी अपने साथियों को सतर्क करने के लिए जानवरों जैसी आवाज निकालते थे. देहात और दूसरे जिलों की सीमा से लगे गांवों में बंद मकानों को निशाना बनाते थे और किराये की गाड़ियों से दूसरे जिलों में पहुंचते थे.

डीसीपी पश्चिम ने दी जानकारी

डीसीपी पश्चिमी ने बताया कि आरोपियों ने कागारौल, अछनेरा और किरावली क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में शामिल होने की जानकारी दी है. आरोपी मकानों की पिछली दीवार या छत के रास्ते अंदर घुसकर ताले तोड़ते और जेवरात व नकदी चोरी कर लेते थे.

चोरी के सामान का आपस में बंटवारा करने के बाद कुछ जेवरात बेच दिए जाते थे. पुलिस ने एक हार, चार अंगूठियां, एक चेन, टॉप्स, कुंडल, पायल और बिछुए समेत अन्य सामान बरामद किया है. गिरोह के कथित मास्टरमाइंड पर 15 से अधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी मिली है. पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है.

अलग-अलग शहरों में वारदात कर चुका है गिरोह

यह शातिर गिरोह अलग-अलग शहरों हरियाणा, गाजियाबाद और गोरखपुर में भी वारदातों को अंजाम दे चुका है. पुलिस के मुताबिक गैंग के मास्टरमाइंड पर करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस फिलहाल इस गैंग में शामिल अन्य सदस्यों की भी तलाश में जुटी हुई है. पुलिस गिरफ्त में 6 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. साथ अन्य आरोपियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है.

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