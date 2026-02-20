उत्तर प्रदेश के आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मजयंती महोत्सव का आयोजन आगरा किला में किया गया. कार्यक्रम में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहित कई मंत्री और नेता मौजूद रहे. आगरा में भव्य कार्यक्रम में सहयोग के लिए योगी सरकार का धन्यवाद दिया गया. आगरा में बनने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम में महाराष्ट्र सरकार भी सहयोग कर रही है.

जल्द जमीन का अधिग्रहण पूरा होते ही छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक का कार्य शुरू कराया जाएगा. स्मारक योजना के लिए यूपी सरकार के सहयोग के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने योगी सरकार का धन्यवाद दिया.

आगरा के किले में कैद थे छत्रपति शिवाजी महाराज

आगरा किला में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद किया था. छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा उसी किले में गूंज रही थी, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज कैद थे. कैद से छूटकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का नारा दिया था.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सात दशकों तक एनसीआरटी की किताबों के पाठ्यक्रम में मुगल साम्राज्य के लिए 17 पन्ने और मराठा साम्राज्य के लिए केवल एक पैराग्राफ था. देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जिन्होंने मराठा साम्राज्य को 20 पन्ने दिए हैं.

मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा- देवेंद्र फडणवीस

उन्होंने कहा अब भारत में मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा. 2030 में शिवाजी महाराज की जन्म शताब्दी के 400 वर्ष पूर्ण होने पर शिव जयंती पर आगरा के किले में मोदी जी को लेकर आएंगे. सूर्य की किरण की तरह थे छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्हें कोई रोक नहीं सकता.

जिन मराठों को मसलने के लिए औरंगजेब महाराष्ट्र आया वहीं उसकी कब्र बनी. छत्रपति शिवाजी महाराज एक राजा नहीं एक विचार थे. छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक को बनाने की कार्यवाही अंतिम चरण में चल रही है. कार्यक्रम में सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार व पुरातत्व विभाग का धन्यवाद दिया.