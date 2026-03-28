आगरा: 8 साल की मासूम का गला काटकर कनस्तर में छुपाया, मुठभेड़ में ढेर हुआ आरोपी, दरोगा घायल

उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. बच्ची का गला काटकर शव को आटा रखने वाले कनस्तर में छुपाने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया. घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया था और पुलिस 12 टीमों के साथ लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी.

परिजनों के साथ बच्ची को ढूंढता रहा

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि आरोपी बच्ची को ढूंढने में परिजनों और पुलिस के साथ लगा हुआ था और खुद थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने में भी शामिल रहा. लेकिन जैसे ही उसके कमरे का ताला तोड़ने की नौबत आई वह मौके से फरार हो गया. पुलिस ने जब कमरे का ताला तुड़वाकर तलाशी ली तो आटा रखने वाले कनस्तर में बच्ची का शव बरामद हुआ, जिसे देखकर परिजनों के होश उड़ गए और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

रंजिश में की हत्या - करीब एक साल से किराए पर रहता था

बताया गया है कि आरोपी करीब एक वर्ष से उसी मकान में किराए पर रह रहा था और पीड़ित परिवार की फैक्ट्री में कार्यरत था. परिजनों के अनुसार किसी बात को लेकर उसका विवाद हुआ था और उसने बदला लेने की धमकी भी दी थी. इसी रंजिश में उसने मासूम बच्ची को निशाना बनाते हुए उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर 12 टीमों का गठन किया था.

दरोगा घायल - जवाबी कार्रवाई में मारा गया आरोपी

पुलिस को मुखबिर के जरिए आरोपी की लोकेशन थाना बमरौली कटारा क्षेत्र में होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया. खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक दरोगा घायल हो गया. घायल दरोगा को तत्काल अस्पताल भेजा गया जहां उनका उपचार चल रहा है. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें आरोपी गोली लगने से घायल हो गया.

पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए. घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया था लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई.