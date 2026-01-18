आगरा: शाहजहां के सालाना उर्स पर ताजमहल में चढ़ाई गई 1720 मीटर लंबी चादर, सभी धर्मों का सहयोग

उत्तर प्रदेश के आगरा में शाहजहां का उर्स जोरशोर से मनाया जा रहा है. उर्स के आखिरी दिन यानी आज शाहजहां की कब्र पर लगभग 1720 मीटर लंबी चादर चढ़ाई गई. खुद्दाम ए रोजा ताजमहल उर्स कमेटी के अध्यक्ष ताहिर उद्दीन ताहिर के नेतृत्व में ताजमहल में यह विशेष रस्म अदा की गई.

ताहिर उद्दीन ताहिर ने बताया कि एक मीटर से इस चादर की शुरुआत हुई थी. उन्होंने कहा, "लोगों के द्वारा पूरे साल छोटी-छोटी चादरें हमें भेजी जाती हैं, फिर सभी चादरों को जोड़कर एक चादर बनाई जाती है. इस बार इस चादर की लंबाई 1720 मीटर की है." यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है और हर साल चादर की लंबाई बढ़ती जा रही है.

सभी धर्मों का सहयोग

ताहिर उद्दीन ताहिर ने बताया कि इस चादर को बनाने में सभी धर्मों का सहयोग होता है. सभी धर्मों के लोगों के द्वारा चादर बनाई गई है और उस चादर को आज शाहजहां की मजार पर चढ़ाया गया है. उन्होंने कहा, "सभी लोगों ने मिलकर आज ताजमहल उर्स के दौरान की सभी रस्में अदा की हैं. यह सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है."

हिंदूवादी संगठनों का भगवा चादर चढ़ाने का प्रयास

हालांकि उर्स आयोजन के दौरान हिंदूवादी संगठनों ने भी ताजमहल को तेजो महालय बताते हुए करीब 21 मीटर की भगवा चादर चढ़ाने का ऐलान किया था. इसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों को पुलिस के द्वारा हाउस अरेस्ट कर दिया गया था. लेकिन हिंदूवादी संगठन के लोग पुलिस से बचते-बचाते ताजमहल की ओर जाने लगे, तो पुलिस से नोकझोंक भी हुई. उसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करते हुए चादर को एक शिव मंदिर पर चढ़वा दिया गया.

किसी भी रंग की चादर चढ़ा सकते हैं: ताहिर

इस पूरे मामले पर खुद्दाम ए रोजा कमेटी के अध्यक्ष ताहिर उद्दीन ताहिर से बात की गई तो उनका कहना है कि शाहजहां की कब्र पर कोई भी किसी भी रंग की चादर चढ़ा सकता है. उन्होंने कहा, "हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है. चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, या ईसाई हो. सभी का स्वागत है." इस बयान से साफ होता है कि कमेटी का रुख सभी धर्मों के प्रति समावेशी है और वे किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहते हैं.

पुलिस ने संभाली स्थिति

पुलिस प्रशासन ने पूरे आयोजन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी. हिंदूवादी संगठनों के प्रयास को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई की गई और किसी भी अप्रिय घटना को टाला गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में थी और शांति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए.

सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश

ताजमहल में शाहजहां के उर्स का यह आयोजन सांप्रदायिक सद्भाव का एक सुंदर उदाहरण है. सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और एकता का संदेश दिया. हर साल यह परंपरा आगरा की समन्वयवादी संस्कृति को दर्शाती है, जहां सभी धर्मों के लोग मिलकर एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं.