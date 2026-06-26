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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडFirozabad News: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा, ट्रेलर से टकराई बस, 2 की मौत, 25 यात्रियों को किया गया रेस्क्यू

Firozabad News: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा, ट्रेलर से टकराई बस, 2 की मौत, 25 यात्रियों को किया गया रेस्क्यू

Firozabad News In Hindi: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस द्वारा ट्रेलर में टक्कर मारी गई. हादसे में 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है और 25 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written By : रंजीत गुप्ता |  Updated at : 26 Jun 2026 05:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर रफ्तार का भयानक कहर देखा गया है. थाना नगला खंगर क्षेत्र के अंतर्गत एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 63 के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 यात्रियों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि डबल डेकर स्लीपर बस के अगले हिस्से को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पाया गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, करीब 60 यात्रियों से भरी एक निजी डबल डेकर स्लीपर बस को गोरखपुर से चंडीगढ़ की तरफ ले जाया जा रहा था. जैसे ही बस को नगला खंगर इलाके में लाया गया, तभी उसे अचानक आगे चल रहे एक ट्रेलर (ट्रक) में पीछे से टकराते हुए देखा गया. शुरुआती जांच और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर यह माना जा रहा है कि तेज रफ्तार के दौरान बस चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई थी, जिसके कारण वाहन से नियंत्रण खो दिया गया.

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रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाले गए यात्री

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और यूपीडा (UPEIDA) की रेस्क्यू टीमों द्वारा एम्बुलेंस के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया गया. पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए बस की खिड़कियों और क्षतिग्रस्त मलबे में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती

हादसे में घायल हुए 25 यात्रियों को तत्काल शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. इनमें से 5 यात्रियों की हालत बेहद नाजुक पाई गई, जिसके चलते उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है. बाकी बचे यात्रियों की हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है.

चालक और सह-चालक के शवों को भेजा गया पोस्टमार्टम

इस संबंध में जानकारी देते हुए सिरसागंज की सीओ चंचल त्यागी द्वारा बताया गया कि दुर्घटना में जान गंवाने वाले दोनों व्यक्ति बस के चालक और सह-चालक (कंडक्टर) हैं. पुलिस द्वारा दोनों शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. क्षतिग्रस्त वाहनों को एक्सप्रेसवे से हटाकर यातायात को सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया है. फिलहाल, पुलिस द्वारा मामले की आगे की जांच की जा रही है.

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About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Agra-Lucknow Expressway Firozabad News
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