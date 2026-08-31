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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा में एक ही फंदे पर मिले प्रेमी-प्रेमिका के शव, मचा हड़कंप

आगरा में एक ही फंदे पर मिले प्रेमी-प्रेमिका के शव, मचा हड़कंप

रक्षाबंधन के मौके पर युवती के परिजन गांव गए हुए थे. इसी दौरान युवक युवती से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था. बाद में दोनों के शव एक ही फंदे पर लटके हुए मिले.

Written By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा |  Updated at : 31 Aug 2026 12:26 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में एत्मादपुर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक ही फंदे पर युवक और युवती के शव लटके हुए मिले. दोनों प्रेमी-प्रेमिका बताए जा रहे हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

शुरूआती जानकारी में युवक शादीशुदा बताया जा रहा है और रक्षा बंधन पर युवती से मिलने पहुंचा था.माना जा रहा है दोनों ने आत्महत्या की है.पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मामला आगरा के थाना एत्मादपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव रहनकला का बताया जा रहा है. जहां 22 वर्षीय युवक और 19 वर्षीय युवती के शव एक ही फंदे से लटके हुए मिले. बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के मौके पर युवती के परिजन गांव गए हुए थे. इसी दौरान युवक युवती से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था. बाद में दोनों के शव एक ही फंदे पर लटके हुए मिले. 

घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है.  युवक की पहले शादी हो चुकी थी और वह शादीशुदा था, जबकि युवती की शादी कहीं दूसरी जगह पर तय हुई थी. इसी को लेकर आशंका जताई जा रही है कि युवती की शादी तय होने को लेकर दोनों ने यह आत्मघाती कदम उठाया है. घटना की खबर जैसे ही इलाकाई लोगों को लगी तो मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई और लोग तरह-तरह की चर्चाएं करने लगे.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई 

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए. पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं और जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस युवक और युवती के परिजनों से जानकारी कर रही है कि आखिर दोनों के बीच क्या संबंध था और दोनों ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम कैसे उठाया.

इस पूरे मामले को लेकर एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस पहुंची थी और एक ही फंदे से युवक और युवती के शव लटके मिले. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि दोनों ने आत्महत्या की है. फिर भी पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि घटना किन परिस्थितियों में घटित हुई है.

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About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
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Published at : 31 Aug 2026 12:26 PM (IST)
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