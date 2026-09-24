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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा: फतेहाबाद से BJP विधायक छोटे लाल वर्मा का निधन, अस्पताल में थे भर्ती

आगरा: फतेहाबाद से BJP विधायक छोटे लाल वर्मा का निधन, अस्पताल में थे भर्ती

आगरा के फतेहाबाद से BJP विधायक छोटे लाल वर्मा का निधन हो गया है. उन्होंने नोएडा के अस्पताल में आखिरी सांस ली है. बीमारी के बाद अस्पताल में भर्ती थे.

Written By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा |  Updated at : 24 Sep 2026 10:37 PM (IST)
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आगरा के फतेहाबाद से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक छोटे लाल वर्मा का गुरुवार (24 सितंबर) को निधन हो गया. विधायक छोटे लाल पिछले दो दिनों से बुखार से पीड़ित थे. तबीयत बिगड़ने पर राजपुर चुंगी स्थित निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था.

उपचार के बाद हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें परिजन दिल्ली ले जा रहे थे. रास्ते में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर विधायक को नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस बीच अस्पताल में इलाज के दौरान विधायक छोटे लाल वर्मा ने दम तोड़ दिया.

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सांसद ने दी उनके निधन की जानकारी

विधायक के निधन की जानकारी सांसद राजकुमार चाहर ने दी है. बता दें कि छोटे लाल वर्मा फतेहाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक थे. वे बीजेपी, सपा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे और 4 बार विधायक रह चुके हैं. विधायक के निधन की खबर से फतेहाबाद समेत पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है.

सीएम योगी ने विधायक के निधन पर जताया दुख

सीएम योगी आदित्यनाथ ने छोटे लाल वर्मा के निधन पर दुख जताया है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, "आगरा के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक छोटे लाल वर्मा का निधन अत्यंत दुःखद है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

सांसद राजकुमार चाहर ने जताया दुख

आगरा के फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने भी विधायक के निधन पर दुख जताया है. सांसद ने लिखा, "फतेहाबाद के लोकप्रिय विधायक छोटेलाल वर्मा के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके असंख्य समर्थकों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति दें." बता दें कि छोटेलाल वर्मा के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है.
 

About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
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Published at : 24 Sep 2026 09:22 PM (IST)
Tags :
Agra News BJP UP NEWS
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