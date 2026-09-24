आगरा: फतेहाबाद से BJP विधायक छोटे लाल वर्मा का निधन, अस्पताल में थे भर्ती

आगरा के फतेहाबाद से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक छोटे लाल वर्मा का गुरुवार (24 सितंबर) को निधन हो गया. विधायक छोटे लाल पिछले दो दिनों से बुखार से पीड़ित थे. तबीयत बिगड़ने पर राजपुर चुंगी स्थित निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था.

उपचार के बाद हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें परिजन दिल्ली ले जा रहे थे. रास्ते में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर विधायक को नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस बीच अस्पताल में इलाज के दौरान विधायक छोटे लाल वर्मा ने दम तोड़ दिया.

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सांसद ने दी उनके निधन की जानकारी

विधायक के निधन की जानकारी सांसद राजकुमार चाहर ने दी है. बता दें कि छोटे लाल वर्मा फतेहाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक थे. वे बीजेपी, सपा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे और 4 बार विधायक रह चुके हैं. विधायक के निधन की खबर से फतेहाबाद समेत पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है.

सीएम योगी ने विधायक के निधन पर जताया दुख

सीएम योगी आदित्यनाथ ने छोटे लाल वर्मा के निधन पर दुख जताया है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, "आगरा के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक छोटे लाल वर्मा का निधन अत्यंत दुःखद है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

सांसद राजकुमार चाहर ने जताया दुख