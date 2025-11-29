आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र स्थित एफ ब्लॉक में बिजली विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी महिपाल सिंह के बेटे डॉक्टर पीयूष सिंह ने आत्महत्या कर ली. डॉक्टर पीयूष की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

मृतक के परिजनों ने बताया कि डॉक्टर पीयूष सिंह ने कानपुर मेडिकल कॉलेज से बीडीएस की पढ़ाई की थी. उनकी मौत का कारण एक युवती से जुड़ा मामला बताया जा रहा है. परिवार के अनुसार, पीयूष सिंह की मुलाकात गोरखपुर निवासी एक युवती से सोशल मीडिया साइट के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों लगातार संपर्क में थे. युवती की शादी 25 नवंबर को होनी थी.

युवती के परिजनों पर धमकी देने का आरोप

डॉक्टर पीयूष सिंह की बहन ने मीडिया को बताया कि पीयूष को लगातार युवती के परिजन धमकी दे रहे थे, जिसके कारण वह गहरे डिप्रेशन में चले गए थे. उन्होंने इस संबंध में पहले भी शिकायत की थी. परिजनों का आरोप है कि धमकियों के चलते ही पीयूष ने यह आत्मघाती कदम उठाया.

सुसाइड नोट बरामद, जांच जारी

डॉक्टर पीयूष सिंह के सुसाइड की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच-पड़ताल की. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें एक युवती और उसके परिवार का जिक्र है और कई बातें लिखी गई हैं.

इस संबंध में एडीसीपी आदित्य कुमार ने जानकारी दी कि डॉक्टर के सुसाइड मामले में हर पहलू पर गहनता से जांच की जा रही है. मौके का मुआयना किया गया है और सुसाइड नोट में सामने आए सभी तथ्यों पर गहराई से छानबीन की जा रही है.