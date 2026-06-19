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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAgra News: देवर-भाभी के अवैध संबंधों में रिश्तों का कत्ल, रास्ते से हटाने के लिए पति की हत्या

Agra News: देवर-भाभी के अवैध संबंधों में रिश्तों का कत्ल, रास्ते से हटाने के लिए पति की हत्या

Agra Crime News In Hindi: आगरा में अवैध संबंधों के चलते देवर-भाभी ने मिलकर युवक अमित की हत्या कर दी. पुलिस ने CCTV और सर्विलांस की मदद से खुलासा कर मृतक की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा |  Updated at : 19 Jun 2026 07:46 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आगरा से एक दिल दहला देने वाली और रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत सुल्तानपुर में एक युवक को अपने भाई और पत्नी पर भरोसा करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. अवैध संबंधों (Illicit Affair) के चलते एक पत्नी ने अपने पति और एक भाई ने अपने ही सगे भाई को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया.

जानकारी के अनुसार, मृतक अमित उर्फ सोलू बीते बुधवार (17 जून) को सुबह करीब 7 बजे घर से काम पर जाने के लिए निकला था. कुछ ही देर बाद उसका शव गांव के पास ही झाड़ियों में खून से लथपथ पड़ा मिला. उसके चेहरे और सिर पर किसी भारी वस्तु से ताबड़तोड़ वार किए गए थे. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की. घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल था, क्योंकि अमित की शादी महज तीन महीने पहले ही खुशी के साथ हुई थी.

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अवैध संबंधों ने ली जान, रास्ते से हटाने का बनाया प्लान

शुरुआत में यह एक अंधी हत्या लग रही थी, लेकिन जांच में जो हकीकत सामने आई, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया. दरअसल, शादी के कुछ ही समय बाद अमित की पत्नी खुशी और उसके छोटे भाई भोलू के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं. एक दिन अमित ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसे लेकर वह काफी परेशान रहने लगा. इसके बाद पत्नी खुशी ने भोलू से कहा कि जब तक अमित रास्ते से नहीं हटेगा, वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते. इसी खौफनाक योजना के तहत जब अमित काम के लिए निकला, तो पीछे से जाकर भोलू ने पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में छिपा दिया.

CCTV ने खोला राज, दूसरे पर मढ़ रहा था दोष

घटना के बाद शातिर भोलू ने पुलिस को गुमराह करने के लिए ढाबे पर काम करने वाले एक अन्य युवक पर हत्या का आरोप लगाने की कोशिश की. लेकिन पुलिस की जांच तेज थी. जब पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली, तो उसमें अमित के घर से निकलने के ठीक बाद भोलू उसके पीछे जाता दिखाई दिया. घटना को अंजाम देने के बाद वह बदहवास हालत में वापस लौटते हुए भी कैमरे में कैद हो गया.

पुलिस का सनसनीखेज खुलासा

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चेहरे और गले पर चोट के निशान मिलने के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. साइबर सर्विलांस, एसओजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त जांच में मृतक के भाई भोलू और पत्नी खुशी पर शक गहराया. पुलिस की सख्ती के आगे दोनों टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है.

इस घटना के बाद मृतक अमित के माता-पिता गहरे सदमे में हैं. उनका सबसे बड़ा दर्द यह है कि उनका एक बेटा दुनिया से चला गया और दूसरा बेटा ही उसका कातिल निकला.

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About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
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Published at : 19 Jun 2026 07:33 PM (IST)
Tags :
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