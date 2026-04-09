Agra News: नन्ही सी बच्ची की कातिल निकली मां! नाली में पड़ा मिला मासूम का शव

आगरा के थाना छत्ता क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यमुना आरती स्थल के पास स्थित नाली में लगभग डेढ़ से दो वर्ष की एक मासूम बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया. राहगीरों ने जब नाली में बच्ची का शव देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही थाना छत्ता पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की गहन जांच शुरू कर दी. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने आसपास के लोगों से पूछताछ और अन्य सुराग जुटाने का काम भी शुरू किया.

पति ने पत्नी पर बच्ची की हत्या का लगाया आरोप

जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृत बच्ची धाकरान क्षेत्र की रहने वाली थी. इसके बाद बच्ची की पहचान कर उसके परिजनों तक पुलिस पहुंची. मृतक बच्ची के पिता ने थाना छत्ता में तहरीर देकर अपनी पत्नी पर ही बच्ची की हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. पिता का कहना है कि पति-पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था और इसी विवाद के बाद उसकी पत्नी बच्ची को दवा दिलाने के बहाने घर से लेकर निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी. पिता ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर लंबी किया करती थी और इसी कारण उसने मासूम बच्ची को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी.

ये भी पढ़िए- यूपी पंचायत चुनाव टालना चाहती है योगी सरकार? पल्लवी पटेल ने बता दी चौंकाने वाली वजह

घटना की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मृतक बच्ची के पिता की तहरीर पर थाना छत्ता में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मां को गिरफ्तार भी कर लिया है. मामले को लेकर एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि बच्ची की मौत के मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से पड़ताल कर रही है, ताकि इस दर्दनाक घटना की सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके.

ये भी पढ़िए- शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी, कॉल पर कहा- 'अतीक अहमद जैसा हाल कर देंगे'