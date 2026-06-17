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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल, पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, 250 पर FIR

आगरा में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल, पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, 250 पर FIR

Agra News: यूपी के आगरा में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और शव के सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. ग्रामीणों की पुलिस से भी झड़प हो गई.

Reported By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा |  Edited By: आरती सुमन |  Updated at : 17 Jun 2026 09:33 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आगरा में थार गाड़ी से टक्कर के बाद एक मोटर साइकिल सवार युवक की मौत हो गई. मृतक युवक मनीष की चार महीने पहले ही शादी हुई थी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया. इस घटना से गुस्साए परिजन और आसपास के लोग बड़ी संख्या घटनास्थल पर एकत्रित हो गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. 

जानकारी के अनुसार थार गाड़ी ने पहले ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी, जिसकी चपेट में मोटरसाइकिल सवार मनीष भी आ गया और उसकी मौत हो गई. वहीं तीन लोग घायल हो गए. इस घटना से ग़ुस्साए रिश्तेदार और ग्रामीण इस बात पर अड़ गए कि थार गाड़ी को मौके पर लाया जाए और उसे आग के हवाले किया जाए. इसके बाद स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई. 

शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने किया हंगामा

नाराज ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया. पुलिस की टीम जाम खुलवाने का प्रयास कर रही थी, तभी ग्रामीणों और रिश्तेदारों की ओर से पुलिस टीम पर जमकर पथराव किया गया. पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. वहीं एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यूपी पुलिस दौड़ लगाते हुए दिखाई दे रही है और पीछे से हंगामा करने वाले लोग पुलिस टीम पर पथराव कर रहे हैं.

हालात बिगड़ते देख आसपास के थानों की भी पुलिस फोर्स बुलाई गई. जिसके बाद पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों को मौके से खदेड़ना शुरू कर दिया. हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और पुलिस ने उपद्रवियों को खेतों में दौड़ा-दौड़ाकर खदेड़ा. 

35 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज

बवाल शांत होने के बाद पुलिस का एक्शन मोड शुरू हुआ और पुलिस टीम पर पथराव करने वाले लोगों को चिन्हित कर 35 लोगों के नाम से मुकदमा दर्ज किया गया. जबकि, करीब 250 अज्ञात लोगों को भी मुकदमे में शामिल किया गया. 

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पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 19 लोगों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया और सभी को एक साथ लाकर एक वीडियो जारी किया. वीडियो में सभी लोग हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वह भविष्य में कभी भी पुलिस फोर्स पर पथराव नहीं करेंगे तथा भूलकर भी सड़क पर जाम नहीं लगाएंगे. 

इस पूरे मामले को लेकर एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया कि 19 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, जबकि अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द सुनिश्चित की जाएगी. पुलिस ने इस कार्रवाई से कड़ा संदेश देते हुए दंगा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. 

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About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
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Published at : 17 Jun 2026 09:33 AM (IST)
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Agra News UP NEWS
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