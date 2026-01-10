आगरा में रह रहे 38 बांग्लादेशियों को किया गया डिपोर्ट, महिलाएं और नाबालिग भी शामिल

आगरा में अवैध रूप से रह रहे 38 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है. ये सभी बिना वैध दस्तावेजों के आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में रह रहे थे. पुलिस ने इन्हें 5 फरवरी 2023 को झुग्गी बनाकर रह रहे स्थान से गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिस पर मुकदमा संख्या 94/23 दर्ज हुआ था.



आगरा न्यायालय ने सभी को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई थी, जो अब पूर्ण हो चुकी है. सजा पूरी होने के बाद न्यायालय के आदेश पर इन्हें रिहा कर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है. इन 38 बांग्लादेशी नागरिकों में 23 पुरुष, 15 महिलाएं और करीब 10 नाबालिग शामिल हैं.

आगरा पुलिस आईबी को करेगी सुपुर्द

बताया गया है कि इनमें से 30 बांग्लादेशी घुसपैठियों को आज आगरा जिला जेल से रिहा किया गया, जिनमें 8 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं. नाबालिग बच्चों को बाल आश्रय और बाल संरक्षण गृह से लाकर उनके साथ ही कोलकाता भेजा गया है. सभी को कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा से कोलकाता ले जाया गया, जहां आगरा पुलिस इन्हें आईबी के सुपुर्द करेगी.

BSF प्रक्रिया पूरी कर बांग्लादेशियों को भेजेगी वापस

इसके बाद बीएसएफ द्वारा सभी बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इन्हें बॉर्डर पार कराया जाएगा. बीएसएफ ने आगरा पुलिस को सुपुर्दगी के लिए 13 जनवरी का समय दिया है. अवैध रूप से रह रहे इन बांग्लादेशियों में एक हिन्दू व्यक्ति गोविंदो भी शामिल है. सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं.

दरअसल, साल 2022 में चोरी छिपे बॉर्डर पार कर आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. अवैध घुसपैठ मामले में ये सभी आगरा जिला जेल और नाबालिग आश्रय गृह में सजा काट रहे थे. सजा पूरी होने के बाद अब इन्हें वापस भेजा जा रहा है.