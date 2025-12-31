ग्रेटर नोएडा में 202 बिल्डर सोसाइटियों पर एक्शन! STP संचालन में लापरवाही पर लगेगा भारी जुर्माना!

ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट क्षेत्र की बिल्डर सोसाइटियों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के सुचारु संचालन को लेकर अब प्रशासन ने सख्त कदम उठा लिए हैं. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीवर विभाग ने क्षेत्र की 202 बिल्डर सोसाइटियों को नोटिस जारी कर एसटीपी की कार्यक्षमता, संचालन और शोधित पानी के उपयोग को लेकर विस्तृत जवाब मांगा है, जिसमें सभी सोसाइटियों को एक सप्ताह के अंदर संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं.

निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर सोसाइटी पर लगाई जाएगी भारी पेनल्टी

वहीं प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयसीमा में संतोषजनक जवाब नहीं पाया गया, तो सीवर विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर एसटीपी का भौतिक निरीक्षण करेगी. निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर संबंधित बिल्डर या सोसाइटी पर भारी पेनल्टी लगाई जाएगी.

बीते दो सप्ताह में 6 बिल्डर सोसाइटियों पर कुल 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है, जिससे प्रशासन की सख्ती का अंदाजा लगाया जा सकता है. इन सभी को 7 कार्य दिवस के भीतर जुर्माने की राशि प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के भी निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के निर्देश पर चलाया जा रहा है अभियान

वहीं प्रशासन का ये कदम हमें यह संकेत देता है कि अब एसटीपी संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीं आने वाले दिनों में जांच और कार्रवाई का दायरा और भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है.

उनका स्पष्ट कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए एसटीपी का सही ढंग से संचालन बेहद जरूरी है. नोटिस में सोसाइटियों से यह भी पूछा गया है कि वे एसटीपी की निर्धारित क्षमता के अनुसार संचालन कर रही हैं या नहीं, और क्या शोधित सीवेज जल का उपयोग पेड़-पौधों की सिंचाई, ग्रीन बेल्ट या अन्य गैर-पीने योग्य कार्यों में किया जा रहा है?

प्राधिकरण का मानना है कि शोधित पानी के पुनः उपयोग से न केवल भूजल संरक्षण होगा, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहेगा. इसी सिलसिले में प्रेरणा सिंह ने सभी बिल्डर सोसाइटियों से अपील की है कि वे अपने परिसरों से निकलने वाले सीवर का अनिवार्य रूप से उपचार कराएं और शोधित पानी का उपयोग सिंचाई व अन्य आवश्यक कार्यों में करें.

इन बिल्डर सोसाइटी पर इतनी है जुर्माने की धनराशि-