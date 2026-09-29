खुश या नाराज? मुल्ला अफरोज को राहत मिलने पर जामा मस्जिद के सदर जफर अली का आया बयान

संभल हिंसा के आरोपी मुल्ला अफरोज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने NSA हटाए जाने का आदेश दिया. आदेश में कोर्ट ने सरकार पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवादित जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने बड़ा बयान दिया है.

संभल हिंसा मामले में आरोपी मुल्ला अफरोज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने पर जफर अली ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि पीड़ित मुल्ला साहब को इसमें बरी कर दिया है, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट और तमाम दस्तावेजों से ये जाहिर हुआ सर्वोच्च न्यायालय को कि ये पुलिस कस्टडी में दिए गए बयानों के आधार पर पुलिस प्रशासन ने NSA लगाई थी.

जफर अली ने आगे कहा कि जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद यही की जा रही है कि इसी तरह का लाभ बाकी लोगों को भी मिलेगा और उनके खिलाफ लगी NSA भी रद्द हो जाएगी.

मुल्ला अफरोज पर मुख्य साजिशकर्ता का आरोप

मुल्ला अफरोज पर नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है. बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के तुरंत बाद अक्टूबर 2025 में यूपी सरकार ने उस पर एनएसए लगाकर दोबारा गिरफ्तार कर लिया था.

इसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए मुल्ला अफरोज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए थे. कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि क्या पुलिस कस्टडी में दिए गए ऐसे बयान को एनएसए के तहत हिरासत का आधार बनाया जा सकता है, जो कानूनी रूप से अदालत में मान्य नहीं होता.

वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी कार्रवाई का बचाव किया था. सरकार ने दलील दी थी कि मुल्ला अफरोज की रिहाई से क्षेत्र में दोबारा हिंसा भड़कने या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की पूरी आशंका थी. इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक नजरबंदी जरूरी थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस दलील को नहीं माना. कोर्ट ने माना कि एनएसए लगाने की प्रक्रिया गैरकानूनी थी और इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया.

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