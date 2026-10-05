'ओवैसी कह नहीं पा रहे हैं लेकिन...', प्रमोद कृष्णम ने बताया क्या चाहते हैं AIMIM चीफ

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासत की जुबानी जंग तेज है. इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा बयान दिया है. ओवैसी अभी यूपी में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच प्रमोद कृष्णम ने ओवैसी के जरिए हिंदू-मुस्लिम मुद्दे को आग दे दी है.

प्रमोद कृष्णम ने दावा किया, "AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ओवैसी घुमा फिरा कर वही कहना चाहते हैं जो देश की आजादी से पहले मुस्लिम लीग कहा करती थी. ओवैसी धीरे-धीरे पूरे देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं. वह चाहते हैं कि भारत में संविधान की जगह इस्लामिक लॉ लागू हो लेकिन वो अभी यह बात कह नहीं पा रहे हैं. जिस दिन इस देश की आबादी 50-50 हो जाएगी, उस दिन असदुद्दीन ओवैसी लोकतंत्र की बात नहीं करेंगे. उस दिन वह जम्हूरियत की बात नहीं करेंगे."

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ओवैसी का सीएम योगी और अखिलेश यादव पर निशाना

दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच ‘नूरा कुश्ती’ होने का आरोप लगाया और कहा कि यही वजह है कि मुसलमानों के कथित उत्पीड़न के बावजूद सपा इन मुद्दों पर खामोश है. श्रावस्ती के भिनगा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मदरसों को बंद किया जा रहा है तथा मदरसों, कब्रिस्तानों और मजारों को बुलडोजर से ढहाया जा रहा है, लेकिन सपा और अन्य कथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने 'आंख, कान और मुंह बंद' कर रखे हैं.

AIMIM को इंडिया गठबंधन में शामिल करने पर बात नहीं किए जाने के सवाल पर ओवैसी ने कहा, ''हम कहते हैं कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम वोट बैंक नहीं हैं, हमें हमारा हक चाहिए, मुसलमानों की राजनीतिक पहचान होनी चाहिए. जाहिर है जो लोग इस सच्चाई, अधिकार और इंसाफ से इनकार करते हैं, उन्हें हमसे तकलीफ होती होगी.'' उन्होंने दावा किया कि श्रावस्ती में करीब 300 मदरसे बंद किए गए और 18 मदरसों तथा 37 कब्रिस्तानों व मजारों को ढहाया गया.

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