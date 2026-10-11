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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर: इनामी आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, धर्मांतरण का आरोप

मुजफ्फरनगर: इनामी आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, धर्मांतरण का आरोप

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण और नाबालिग से जुड़े गंभीर मामले में फरार चल रहा आरोपी अजरू उर्फ अजहरुद्दीन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 11 Oct 2026 09:46 AM (IST)
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण और नाबालिग से जुड़े गंभीर मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है. आरोपी को नई मंडी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.  पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं. पुलिस आरोपी से मामले में पूछताछ करेगी. 

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नाबालिग को बहलाने और धर्म परिवर्तन का आरोप

दरअसल, मामला मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने इसी साल 6 जून को शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अजरू उर्फ अजहरुद्दीन नाम का युवक उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. आरोप है कि युवक ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान छिपाकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया और बाद में उसका धर्म परिवर्तन भी कराया. 

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस, पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट और धर्म परिवर्तन निषेध कानून की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.  मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरनगर एसएसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.  तभी से पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं. 

कैसे पकड़ में आया आरोपी?

शनिवार देर रात नई मंडी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इनामी आरोपी टीएस मान रजवाहे के पास मौजूद है.  सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने आरोपी की घेराबंदी कर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा.  पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरा देखकर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.  जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजरू उर्फ अजहरुद्दीन, निवासी रायपुर क्षेत्र, गुरुग्राम, हरियाणा के रूप में हुई है. पुलिस ने मौके से 315 बोर का अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद करने की बात कही है. 

एक और शिकार की तलाश में था आरोपी?

पुलिस का दावा है कि आरोपी दोबारा किसी लड़की को प्रेम जाल में फंसाने की नीयत से नई मंडी क्षेत्र में घूम रहा था. हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से सामने आए आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी.  फिलहाल घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. 

सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत महिला संबंधी अपराधों में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही थी.  इसी अभियान के तहत धर्म परिवर्तन और पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं.  घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News
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