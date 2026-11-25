उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दावे पर कि प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम मतदाता सूची से गायब हुए हैं और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जवाब दिया है. एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने धर्म के आधार पर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है. आयोग के पास मतदाताओं के धर्म से जुड़ा कोई कॉलम नहीं होता. उन्होंने मतदाता सूची के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए 'What's in a Name' जैसे टूल का भी जिक्र किया.

नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची में नामों का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न डिजिटल टूल और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है. 'What's in a Name' जैसे टूल नामों के आधार पर विश्लेषण करने में मदद करते हैं. हालांकि, नाम के आधार पर किसी व्यक्ति के धर्म की पहचान करना और उसे आधिकारिक आंकड़ा मान लेना अलग-अलग बातें हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग धर्म के आधार पर मतदाताओं का वर्गीकरण नहीं करता और न ही इस तरह का कोई आधिकारिक डेटा तैयार करता है.

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा मतदाता सूची में करीब ढाई करोड़ ऐसे लोग हो सकते हैं, जो पात्र हैं, लेकिन उनका नाम अभी सूची में शामिल नहीं है. इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी लोगों के नाम पहले मतदाता सूची में थे और बाद में काट दिए गए. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन करना जरूरी है. कोई पात्र व्यक्ति आवेदन नहीं करता तो उसका नाम सूची में शामिल नहीं हो पाता.

सपा् चीफ के आरोपों पर भी बोले रिणवा

सपा चीफ अखिलेश यादव की ओर से चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिलीभगत तथा फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने के आरोपों पर रिणवा ने कहा कि दूसरे राज्यों के लोगों को फर्जी तरीके से मतदाता बनाने की कोई शिकायत उनके पास नहीं आई है. उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी जानबूझकर मतदाता सूची में गड़बड़ी करता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत उसे दो साल तक की जेल हो सकती है. फॉर्म-6 के जरिए नाम जोड़ने के आवेदनों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है और उन पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए सात दिन का समय दिया जाता है.

रिणवा के अनुसार, 10 अप्रैल की अंतिम मतदाता सूची में करीब 13.39 करोड़ मतदाता थे, जबकि 17 नवंबर को जारी ड्राफ्ट सूची में यह संख्या बढ़कर लगभग 13.58 करोड़ हो गई. इस दौरान करीब 24 से 25 लाख नए नाम जुड़े और लगभग 5 से 5.5 लाख डुप्लीकेट नाम हटाए गए. इस तरह मतदाताओं की संख्या में करीब 18.84 लाख की शुद्ध बढ़ोतरी हुई.

उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में करीब 1.64 करोड़ पात्र महिलाओं और 18-19 वर्ष के लगभग 73 लाख युवाओं के नाम मतदाता सूची में जुड़ने बाकी हो सकते हैं. उन्होंने पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की अपील की.