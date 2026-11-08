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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'खब्बू तिवारी के केस में मेरा क्या रोल?', अभय सिंह ने 1990 के मुकदमे का खोला राज

'खब्बू तिवारी के केस में मेरा क्या रोल?', अभय सिंह ने 1990 के मुकदमे का खोला राज

अभय सिंह ने खब्बू तिवारी के खिलाफ 1990 में दर्ज मुकदमे पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि केस दर्ज कराने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. साथ ही चुनावी हार और बीजेपी में अपनी भूमिका पर भी बात की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 08 Nov 2026 10:45 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभय सिंह, खब्बू तिवारी और धनंजय सिंह जैसे नामों की चर्चा अक्सर होती रहती है. इन नेताओं के बीच पुरानी राजनीतिक अदावत और आपसी विवाद भी सुर्खियों में रहे हैं. इसी बीच अभय सिंह ने खब्बू तिवारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे और उनकी मार्कशीट को लेकर लगाए जाने वाले आरोपों पर अपनी बात रखी है. उन्होंने साफ कहा कि जिस समय खब्बू तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उस समय वह अयोध्या में रहते भी नहीं थे.

अभय सिंह ने बताया कि खब्बू तिवारी के खिलाफ साल 1990 में मुकदमा दर्ज हुआ था. उस समय वह जौनपुर में ग्यारहवीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे थे. अभय सिंह ने कहा कि खब्बू तिवारी उनसे दो-तीन साल सीनियर थे और उस समय वह 11वीं कक्षा में पढ़ते थे. उन्होंने सवाल उठाया कि जब वह अयोध्या में ही नहीं रहते थे तो इस मुकदमे में उनकी क्या भूमिका हो सकती है.

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यूपी तक से बात करते हुए अभय सिंह ने कहा, "माननीय खब्बू तिवारी जी के ऊपर जो मुकदमा कायम हुआ, 1990 में कायम हुआ. तब मैं अयोध्या में रहता ही नहीं था. तब मैं उस समय जौनपुर में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ता था. वह हमसे वरिष्ठ, हमसे सीनियर हैं. दो तीन साल सीनियर हैं. तो मैं तब जौनपुर में पढ़ रहा था. क्लास इलेवेंथ में था, जब उन पर मुकदमा कायम हुआ और त्रिपाठी जी प्रधानाचार्य थे. उन्होंने मुकदमा कायम कराया. तो इसमें मेरा कौन सा रोल है?"

त्रिपाठी जी ने दर्ज कराया था मुकदमा

अभय सिंह ने इस मामले में अपनी भूमिका से इनकार करते हुए कहा, "यह मुकदमा त्रिपाठी जी ने दर्ज कराया था. इस मामले में वादी त्रिपाठी जी ही थे. हमारा इसमें क्या रोल था? इसे स्टेट वर्सेज खब्बू तिवारी कहा जाता है, न कि अभय सिंह वर्सेज खब्बू तिवारी. त्रिपाठी जी उस समय प्रधानाचार्य हुआ करते थे. उन्होंने ही खब्बू तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि फर्जी मार्कशीट बनवाकर उन्होंने एडमिशन लिया और उसके आधार पर चुनाव भी जीता."

अभय सिंह ने मुकदमे के पीछे की वजह बताते हुए कहा, "इस मामले में इन लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसमें कृपानिधान तिवारी जी और एक यादव जी भी शामिल थे, जो उस समय शासन में नेता थे. बताया जाता है कि चंदा वसूलने को लेकर इन लोगों के बीच विवाद हुआ था, जिससे प्रिंसिपल साहब नाराज हो गए थे. इसके बाद उन्होंने खब्बू तिवारी की मार्कशीट की जांच कराई. जांच में मार्कशीट फर्जी पाए जाने के बाद त्रिपाठी जी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था."

चुनाव में हार-जीत को लेकर क्या बोले अभय सिंह?

बातचीत के दौरान अभय सिंह से 2012 और 2017 के विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया गया. अभय सिंह ने कहा, "नहीं, राजनीति में लोग जीतते और हारते रहते हैं. कोई अकेला आदमी ही थोड़े न हारता है. बड़े-बड़े नेता भी चुनाव हारते रहते हैं."

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अभय सिंह ने खब्बू तिवारी के चुनाव से बाहर होने के बाद कहा, "यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी का काम है. हमने कहा ना अब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए समाधान हूं, समस्या नहीं हूं."

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Nov 2026 10:45 AM (IST)
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