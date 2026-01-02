बुजुर्गो का स्वास्थ्य कवच: आयुष्मान कार्ड ने उत्तर प्रदेश में कैसे बदली करोड़ों लोगों की तकदीर?

उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य होने के नाते स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौती से हमेशा जूझता रहा है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के प्रभावी क्रियान्वयन ने यहां के परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है. वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश अब देश में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य बन गया है.

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब तक 5.38 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं. राज्य के लगभग 87% पात्र परिवारों के पास कम से कम एक आयुष्मान कार्ड मौजूद है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इसे मिशन मोड पर लेते हुए 'आयुष्मान भव' जैसे अभियानों के जरिए गांव-गांव तक इस योजना को पहुँचाया है.

70+ बुजुर्गों के लिए नई उम्मीद

योजना का सबसे महत्वपूर्ण विस्तार 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हुआ है. अब आय की सीमा को हटाते हुए, हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया गया है. उत्तर प्रदेश में इसके लिए विशेष पंजीकरण अभियान चलाए गए हैं, जिससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को "आयुष्मान वय वंदना कार्ड" के माध्यम से राहत मिल रही है.

अस्पतालों का विशाल नेटवर्क

इलाज को सुलभ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में अस्पतालों का एक मजबूत ढांचा तैयार किया गया है. वर्तमान में राज्य में 6,099 से अधिक अस्पताल (लगभग 2,921 सरकारी और 3,088 निजी) इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं. यह नेटवर्क सुनिश्चित करता है कि मरीज को अपने शहर या जिले में ही कैंसर, हृदय रोग, और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज मिल सके.

आर्थिक बोझ से मुक्ति

वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल पिछले छह महीनों में इलाज के दावों के बदले लगभग 2,200 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. विशेष रूप से कैंसर (ऑन्कोलॉजी) और कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में इलाज के खर्च में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो यह दर्शाता है कि अब गरीब वर्ग भी उन महंगे ऑपरेशनों को कराने में सक्षम है जो पहले उनकी पहुंच से बाहर थे.

डिजिटल हेल्थ और भविष्य

योजना को पारदर्शी बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत करोड़ों लोगों के 'आभा' खाते बनाए गए हैं. इससे मरीजों का मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल हो गया है, जिससे कहीं भी इलाज कराना आसान हो गया है.

आयुष्मान भारत योजना ने उत्तर प्रदेश में केवल स्वास्थ्य बीमा ही नहीं दिया है, बल्कि लोगों को "इलाज के अभाव में दम न तोड़ने" का भरोसा दिया है. 2026 तक उत्तर प्रदेश जिस गति से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और बीमा कवरेज में आगे बढ़ा है, वह इसे 'स्वस्थ प्रदेश' की दिशा में अग्रणी बनाता है.