हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में AAP की हुंकार! संजय सिंह बोले- जाति-धर्म नहीं, अब होगी रोजगार और सामाजिक न्याय की राजनीति

आम आदमी पार्टी की 'रोजगार दो-सामाजिक न्याय दो पदयात्रा मिर्ज़ापुर से शुरू होकर वाराणसी में समाप्त हुई. यह यात्रा मिर्ज़ापुर से शुरू होकर युवाओं और किसानों का समर्थन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 23 Jan 2026 12:07 PM (IST)
AAP Padayatra News: 16 जनवरी को मिर्ज़ापुर से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की “रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा का सातवें और अंतिम दिन वाराणसी में ऐतिहासिक समापन हुआ. बीते सात दिनों में इस पदयात्रा को युवाओं, मजदूरों, किसानों, बुनकरों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और बेरोजगारों का व्यापक समर्थन मिला. गुरुवार को सारनाथ में दर्शन के साथ पदयात्रा का समापन हुआ, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री घाट, सिकरौल में विशाल जनसभा आयोजित की गई.

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने ऐलान किया कि “रोज़गार दो–सामाजिक न्याय दो” आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा और संभवतः फरवरी के अंत में चौथे चरण की पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसमें जनता की और भी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

सातवें व अंतिम दिन संजय सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा दोपहर 12 बजे गोकुल निकुंज बैंक्वेट, हवेलिया चौराहा, सारनाथ, वाराणसी से प्रारंभ होकर लगभग डेढ़ किलोमीटर चलने के बाद सारनाथ मंदिर पहुंची. पूरे मार्ग में लोगों ने फूलों की वर्षा, नारों और स्वतःस्फूर्त सहभागिता के साथ पदयात्रा का स्वागत किया. युवाओं के हाथों में रोज़गार की मांग वाले पोस्टर थे और बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि यह संघर्ष केवल एक दिन का नहीं, बल्कि भविष्य की लड़ाई है.

जनसभा में संजय सिंह का तीखा हमला

सारनाथ मंदिर दर्शन के उपरांत संजय सिंह लाल बहादुर शास्त्री घाट, सिकरौल, नदेसर, वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज की राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, खाद और रोजगार जैसे असली मुद्दों को जानबूझकर हाशिये पर धकेला जा रहा है. उन्होंने कहा कि देश में नफरत की राजनीति इसलिए कराई जा रही है ताकि जनता अपने सवाल न पूछ सके.

मिर्जापुर से वाराणसी तक की पदयात्रा में जगह-जगह बुलडोजर से घर तोड़े गए, चौड़ीकरण और परियोजनाओं के नाम पर जमीनें छीनी गईं और हजारों एकड़ जमीन पर कब्जे किए गए. उन्होंने कहा कि एक आदमी पूरी जिंदगी की कमाई से घर बनाता है और सरकार एक मिनट में उसे उजाड़ देती है. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि वाराणसी में पौराणिक मंदिरों, मूर्तियों और अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा तक को नहीं बख्शा गया और जब इन मुद्दों को उठाया गया तो उन पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए गए.

नफरत छोड़ मुद्दों की बात- संजय सिंह

संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल करते हुए कहा कि हर साल दो करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली सरकार 12 साल में 24 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दे सकी. उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है, तो कम से कम 45 लाख युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी.

उन्होंने दो टूक कहा कि आम आदमी पार्टी की मांग साफ है...नौकरी दो, या 18 साल से ऊपर के हर नौजवान को हर महीने 10,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता दो. सामाजिक न्याय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संविधान का सही पालन ही सामाजिक न्याय है, लेकिन आज दलितों, पिछड़ों और वंचितों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है. उन्होंने शिक्षा, संविधान और भाईचारे की राजनीति पर ज़ोर देते हुए कहा कि नफरत की राजनीति खत्म होगी तो अपने आप मुद्दों की राजनीति मजबूत होगी.

अंत में संजय सिंह ने कहा कि सारनाथ की धरती ने दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है और भारत तभी विश्व गुरु बनेगा जब वह इसी रास्ते पर चलेगा. उन्होंने जनता से अपील की कि आने वाले चौथे चरण की पदयात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होकर रोजगार और सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को और मजबूत करें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि संसद के हर मंच पर वाराणसी और उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दों को पूरी ताकत से उठाया जाएगा.

रोजगार–सामाजिक न्याय जनआंदोलन

पदयात्रा के समापन पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट किया कि “रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो” केवल एक अभियान नहीं, बल्कि बेरोजगारी, अन्याय और नफरत की राजनीति के खिलाफ जनआंदोलन है, जिसे सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा.

Published at : 23 Jan 2026 12:07 PM (IST)
Varanasi UP NEWS AAM AADMI PARTY UTTAR PRADESH NEWS
अबाउट असकरियर्स

