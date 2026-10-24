जामिया में फ्री कश्मीर के नारे, AAP सांसद संजय सिंह बोले- 'मुझे नहीं मालूम...'

दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में 'फ्री कश्मीर' और 'फ्री शरजील इमाम' के नारों को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है. इस पूरे विवाद पर अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिह की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन, इस देश के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर कभी बात क्यों नहीं होती है. आप सांसद ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को क्यों बचाया जा रहा है.

आप सांसद संजय सिंह आज अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से जामिया यूनिवर्सिटी में लिखे गए नारों पर प्रतिक्रिया दी. संजय सिंह ने कहा कि "किस नारे की और किस घटना की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है. लेकिन, जो इस समय देश का बड़ा मुद्दा है, उसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं होती, यह एक बड़ा सवाल है.

आपत्तिजनक नारेबाजी पर दिया जवाब

संजय सिंह ने कहा कि वो जामिया में जो नारेबाजी हुई वो इस घटना की जानकारी लेंगे कि वहां पर क्या नारा लिखा है और क्या लगाया है. आप सांसद ने कहा कि जानकारी लेने के बाद वो इसके बारे में बताएंगे. वहीं उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सबसे बड़ी बात हैं कि इस समय जो देश में बड़े मुद्दे हैं उन पर बात क्यों नहीं होती है. चोरों पर कोई कार्रवाई न होना, ज्ञानेश कुमार को बचाना इन बड़े सवालों पर बात होनी चाहिए.

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जानें क्या है पूरा मामला?

बता दें कि दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव कराने की माँग को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है. इस बीच यूनिवर्सिटी की दीवारों पर 'फ्री कश्मीर' और 'फ्री शरजील इमाम' नारे लिख गए हैं. जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कड़ी नाराजगी जताई गई है. बीजेपी का कहना है कि इस तरह की अलगाववादी सोच को स्वीकार नहीं किया जाएगा. देश विरोधी नारे लगाना देश में अराजक तत्वों की मंशा को उजागर करता है.

इस पूरे विवाद पर जामिया यूनिवर्सिटी की भी प्रतिक्रिया आई हैं. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस घटना का निंदा की. उन्होंने कहा कि नारे लिखने वाले ज़िम्मेदार लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. यूनिवर्सिटी शांतिपूर्ण शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.