हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में स्वास्थ्य नवाचार का नया सवेरा: सीएम योगी ने किया 'यूपी AI और स्वास्थ्य सम्मेलन' का उद्घाटन

UP में स्वास्थ्य नवाचार का नया सवेरा: सीएम योगी ने किया 'यूपी AI और स्वास्थ्य सम्मेलन' का उद्घाटन

उत्तर प्रदेश AI एवं स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने AI को स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण बताया. सरकार AI के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Jan 2026 07:11 PM (IST)
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 'ग्लोबल AI इंपैक्ट सम्मेलन 2026' के हिस्से के रूप में आयोजित 'उत्तर प्रदेश AI एवं स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन' का भव्य शुभारंभ हुआ. इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई. यह सम्मेलन देश में अपनी तरह का पहला आयोजन है, जो नीति-निर्माताओं, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और स्वास्थ्य क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन और स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की अपरिहार्य भूमिका पर बल दिया. उन्होंने कहा कि AI न केवल कार्यकुशलता और पारदर्शिता बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि यह दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है. इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद, उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे.

डिजिटल परिवर्तन का अवलोकन

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 'POCT ग्रुप' के स्टॉल का विशेष अवलोकन किया. ग्रुप के चेयरमैन श्री सौरभ गर्ग ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कंपनी ने उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) का सफलतापूर्वक डिजिटलीकरण कर दिया है. एक सशक्त 'लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम' (LIS) के माध्यम से अब मरीजों की लैब रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से सीधे उन तक पहुँच रही है.

सराहना और भविष्य की राह

मुख्यमंत्री ने POCT की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस डिजिटल एकीकरण से प्रशासनिक जवाबदेही और जनविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए सरकार की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्वागत किया.

यह सम्मेलन इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश सरकार AI और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से एक समावेशी और भविष्य-उन्मुख स्वास्थ्य तंत्र विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री के शब्दों में, "आप सभी के प्रयास सराहनीय हैं, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता का नया युग शुरू हुआ है."

Published at : 13 Jan 2026 07:11 PM (IST)
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
आईपीएल 2026
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
आईपीएल 2026
