हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडYear Ender 2025: कहीं दामाद के साथ भागी सास तो किसी ने पति भर दिया ड्रम में, रिश्तों की मर्यादा हुई तार-तार

Year Ender 2025: कहीं दामाद के साथ भागी सास तो किसी ने पति भर दिया ड्रम में, रिश्तों की मर्यादा हुई तार-तार

2025 में वैवाहिक रिश्तों की मर्यादा तार-तार: इस कई प्रकार से वैवाहिक रिश्तों को चोट पहुँचाई गई है. मेरठ में मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ पति सौरभ को मारकर शव को ड्रम में भर दिया.

By : आईएएनएस | Edited By: जतिन राय | Updated at : 31 Dec 2025 02:00 PM (IST)
जहां प्यार, भरोसे और सम्मान की नींव पर टिके वैवाहिक रिश्तों को सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहीं इसी साल कुछ ऐसी घटनाएं सामने आईं, जिन्होंने इन रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया. कहीं सास-दामाद के अनोखे प्रेम ने समाज को चौंकाया तो कहीं पत्नियां ही अपने पतियों की मौत की वजह बनीं. 6 मार्च का मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड हो या 25 मई का राजा रघुवंशी मर्डर केस, इन घटनाओं ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया.

मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड (6 मार्च)

मार्च में मेरठ से एक ऐसा क्राइम उभरा, जिसकी दास्तां सुनकर भी शरीर सुन्न पड़ जाता है. 6 मार्च को मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी. सौरभ की हत्या के बाद दोनों ने उसके शव के टुकड़े किए और उन्हें एक नीले ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट से पैक कर दिया था. इस हत्या के बाद मुस्कान और साहिल घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश निकल गए. बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और दोनों इस वक्त जेल में बंद हैं.

मेरठ सांप वाला हत्याकांड (12 अप्रैल)

उस बीच मेरठ से चौंकाने वाला एक और हत्याकांड सामने आया था. अकबरपुर सादात गांव में एक युवक अमित मिक्की की संदिग्ध मौत हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो एक-एक कर सारी कड़ियां जुड़ गईं और फिर एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ.

अमित की हत्या की साजिश रविता और अमरदीप ने मिलकर रची थी. घटना वाली (12 अप्रैल) रात रविता अपने पति अमित के साथ शाकुंभरी गई थी. लौटते समय उसने प्रेमी अमरदीप को फोन कर सांप की व्यवस्था करने को कहा. रात में अमरदीप एक सपेरे से 1000 रुपए में वाइपर सांप खरीदकर लाया. इसके बाद रात में रविता ने अमित का गला दबाकर उसकी हत्या की. इसके बाद शव को चारपाई से हटाकर नीचे रखा गया और सांप को शव के पास छोड़ दिया, ताकि सर्पदंश से मौत का भ्रम पैदा हो. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अमित की मौत गला दबाने से हुई थी. डॉक्टरों ने पुष्टि की कि सांप के काटने के निशान मृत्यु के बाद के थे.

मेरठ की इन दो घटनाओं को लोग भूलने लगे थे, लेकिन उस बीच इंदौर की सोनम सामने आई. 25 मई को इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी.

इंदौर राजा रघुवंशी मर्डर केस (25 मई)

इस मामले ने न सिर्फ इंदौर, बल्कि पूरे देश में लोगों को झकझोर दिया. एसआईटी की चार्जशीट में हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को बताया गया. इस साजिश में तीन अन्य आरोपी आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान ने भी अहम भूमिका निभाई. इन पांचों पर भारतीय दंड संहिता की हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

अलीगढ़ सास-दामाद प्रेम कहानी (अप्रैल)

इन घटनाओं से अलग, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सास-दामाद की प्रेम कहानी ने पूरे समाज को शर्मसार किया. अलीगढ़ की यह खबर अप्रैल 2025 में काफी चर्चा में रही, जिसमें एक सास अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ भाग गई थी. बेटी की शादी में महज 9 दिन बाकी थे. दोनों के लापता होने के बाद मामला सामने आया था. कई दिनों के बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ा था, लेकिन सास अपने दामाद के साथ रहने पर अड़ी रही. इस तरह यह घटना रिश्तों की मर्यादा तोड़ने के लिए सुर्खियों में रही.

Published at : 31 Dec 2025 02:00 PM (IST)
UP NEWS Marriage News Indore News Meerut News Marital Raghuvanshi Murder Case
