लखनऊ में 16 साल की दलित छात्रा के गैंगरेप, आरोपियों की पकड़ के लिए पुलिस ने कई टीमें की गठित

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मानवता को शर्मशार करने वाली एक घटना सामने आई है. बंथरा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय एक नाबालिग दलित छात्रा के साथ कथित तौर पर 5 लोगों ने गैंग रेप किया है. यह घटना 11 अक्टूबर दोपहर करीब 12 बजे हुई है. वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करने का दावा किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, 11वीं कक्षा की छात्रा अपने रिश्तेदार से मिलने घर से निकली थी. वह एक परिचित के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी. कृष्णा नगर के सहायक पुलिस आयुक्त विकास कुमार पांडेय ने बताया कि छात्रा और उसका परिचित एक पेट्रोल पंप के पास आम के बाग में रुके थे. तभी पांच अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे. उन्होंने छात्रा के परिचित की पिटाई की और उसे भागने पर मजबूर किया. इसके बाद उन्होंने लड़की को धमकाया और कथित तौर पर गैंग रेप किया.

हमलावरों ने भागने से पहले पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने घटना किसी को बताई तो उसकी जान को खतरा होगा. पीटीआई के अनुसार, पीड़िता ने यह घटना अपने रिश्तेदार को बताई, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया.

पुलिस ने दी ये जानकारी

कृष्णा नगर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विकास कुमार पांडेय ने बताया, "आरोपियों ने लड़की के परिचित की पिटाई की और उसे भागने के लिए मजबूर किया. इसके बाद उन्होंने लड़की को धमकाया और कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया." हमलावरों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर किसी को यह घटना बताई तो उसकी जान को नुकसान पहुंचाया जाएगा.

बंथरा थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राणा राजेश कुमार ने बताया कि पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण चल रहा है और आरोपी की पहचान व गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीम गठित की गई हैं. प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी आस-पास के गांवों के स्थानीय निवासी हैं. पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तत्काल अधिकारियों को दी जाए.