यूपी में 16 पुलिसकर्मी राष्ट्रपति वीरता पदक, शहीद निरीक्षक सुनील कुमार की पत्नी को किया सम्मानित
मुख्यमंत्री द्वारा वीर पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान किए जाने के दौरान समारोह में मौजूद लोगों ने उनका उत्साहवर्धन किया. इन पुलिसकर्मियों की वीरता और कर्तव्यनिष्ठा को पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत बताया गया.
राजधानी लखनऊ में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश पुलिस के वीर जवानों के अदम्य साहस और शौर्य को सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस-2025 के अवसर पर राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित 16 उत्तर प्रदेश पुलिस कार्मिकों को पदक प्रदान कर सम्मानित किया.
समारोह में मुख्यमंत्री ने कर्तव्य के दौरान असाधारण साहस, शौर्य और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया. इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने देश और प्रदेश की सुरक्षा के प्रति अपने समर्पण का परिचय दिया.
सम्मान पाने वालों में हरदोई के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस उपायुक्त डॉ. दीक्षा शर्मा, 9वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद के सेनानायक निपुण अग्रवाल और गौतमबुद्धनगर के अपर पुलिस उपायुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं.
मुख्यमंत्री द्वारा वीर पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान किए जाने के दौरान समारोह में मौजूद लोगों ने उनका उत्साहवर्धन किया. इन पुलिसकर्मियों की वीरता और कर्तव्यनिष्ठा को पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत बताया गया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अदम्य साहस, शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को वीरता पदक प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह की पुस्तक ‘संघर्ष’ का विमोचन भी किया.
पुलिस सेवा में सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने एसटीएफ के शहीद निरीक्षक सुनील कुमार की पत्नी मुनेश देवी को नगद धनराशि एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया. निरीक्षक सुनील कुमार ने 20 जनवरी 2025 को शामली के झिंझाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में चार अपराधियों को मार गिराने में अदम्य साहस का परिचय दिया था. कर्तव्य पालन करते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी. स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा भी की गई.
गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर घोषित वीरता पदक
1. देवदत्त सिंह - आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
2. राजन कुमार - आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
3. रितुल कुमार वर्मा - आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
4. निपुण अग्रवाल, आईपीएस - सेनानायक, नवमी वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद
5. स्वतंत्र कुमार सिंह - अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
6. मुन्ने सिंह - उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, मेरठ
7. नीरज कुमार पाल - आरक्षी, नागरिक पुलिस, कमिश्नरेट गाजियाबाद
8. अशोक कुमार मीणा, आईपीएस - पुलिस अधीक्षक, हरदोई
9. कुलदीप कुमार - पुलिस उपाधीक्षक, जनपद संभल
10. गीतेश कपिल - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, शाहजहांपुर
11. प्रवीण अहलावत - आरक्षी, नागरिक पुलिस, जनपद सहारनपुर
12. अमित - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
13. अंगद सिंह यादव - उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
14. डॉ. दीक्षा शर्मा - पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ
15. संदीप कुमार - आरक्षी, नागरिक पुलिस, कमिश्नरेट गाजियाबाद
16. रिपुदमन सिंह - निरीक्षक, नागरिक पुलिस
गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर घोषित वीरता पदक
1. धर्मेंद्र सिंह राठौर - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, बुलंदशहर
2. केशव शांडिल्य - उपनिरीक्षक, एसटीएफ
3. राहुल कुमार - मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
4. अजय कुमार वर्मा - उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, जनपद मथुरा
5. घनश्याम यादव - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
6. अवनीश कुमार त्यागी - उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, जनपद मैनपुरी
7. अमित त्रिपाठी - आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
8. अमित - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
9. मनीष बिष्ट - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, कमिश्नरेट गाजियाबाद
10. रणधीर सिंह - मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ