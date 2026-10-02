Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में 16 पुलिसकर्मी राष्ट्रपति वीरता पदक, शहीद निरीक्षक सुनील कुमार की पत्नी को किया सम्मानित

यूपी में 16 पुलिसकर्मी राष्ट्रपति वीरता पदक, शहीद निरीक्षक सुनील कुमार की पत्नी को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री द्वारा वीर पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान किए जाने के दौरान समारोह में मौजूद लोगों ने उनका उत्साहवर्धन किया. इन पुलिसकर्मियों की वीरता और कर्तव्यनिष्ठा को पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत बताया गया.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 02 Oct 2026 10:28 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी लखनऊ में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश पुलिस के वीर जवानों के अदम्य साहस और शौर्य को सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस-2025 के अवसर पर राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित 16 उत्तर प्रदेश पुलिस कार्मिकों को पदक प्रदान कर सम्मानित किया.

समारोह में मुख्यमंत्री ने कर्तव्य के दौरान असाधारण साहस, शौर्य और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया. इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने देश और प्रदेश की सुरक्षा के प्रति अपने समर्पण का परिचय दिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद: मुस्तफा मस्जिद को बड़ी राहत, MDA ने वापस लिया ध्वस्तीकरण नोटिस
मुरादाबाद: मुस्तफा मस्जिद को बड़ी राहत, MDA ने वापस लिया ध्वस्तीकरण नोटिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में घर लेने वालों के लिए बड़ी खबकर, LDA के 1392 फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू
लखनऊ में घर लेने वालों के लिए बड़ी खबकर, LDA के 1392 फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्र: सड़क पर गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म, एंबुलेंस पर उठे सवाल
सोनभद्र: सड़क पर गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म, एंबुलेंस पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा का मिशन 2027 शुरू, श्यामलाल पाल ने बाराबंकी में कार्यकर्ताओं में भरा जोश
सपा का मिशन 2027 शुरू, श्यामलाल पाल ने बाराबंकी में कार्यकर्ताओं में भरा जोश

सम्मान पाने वालों में हरदोई के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस उपायुक्त डॉ. दीक्षा शर्मा, 9वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद के सेनानायक निपुण अग्रवाल और गौतमबुद्धनगर के अपर पुलिस उपायुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं.

मुख्यमंत्री द्वारा वीर पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान किए जाने के दौरान समारोह में मौजूद लोगों ने उनका उत्साहवर्धन किया. इन पुलिसकर्मियों की वीरता और कर्तव्यनिष्ठा को पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत बताया गया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अदम्य साहस, शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को वीरता पदक प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह की पुस्तक ‘संघर्ष’ का विमोचन भी किया. 

पुलिस सेवा में सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने एसटीएफ के शहीद निरीक्षक सुनील कुमार की पत्नी मुनेश देवी को नगद धनराशि एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया. निरीक्षक सुनील कुमार ने 20 जनवरी 2025 को शामली के झिंझाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में चार अपराधियों को मार गिराने में अदम्य साहस का परिचय दिया था. कर्तव्य पालन करते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी. स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा भी की गई.

गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर घोषित वीरता पदक
1. देवदत्त सिंह - आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
2. राजन कुमार - आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
3. रितुल कुमार वर्मा - आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
4. निपुण अग्रवाल, आईपीएस - सेनानायक, नवमी वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद
5. स्वतंत्र कुमार सिंह - अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
6. मुन्ने सिंह - उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, मेरठ
7. नीरज कुमार पाल - आरक्षी, नागरिक पुलिस, कमिश्नरेट गाजियाबाद
8. अशोक कुमार मीणा, आईपीएस - पुलिस अधीक्षक, हरदोई
9. कुलदीप कुमार - पुलिस उपाधीक्षक, जनपद संभल
10. गीतेश कपिल - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, शाहजहांपुर
11. प्रवीण अहलावत - आरक्षी, नागरिक पुलिस, जनपद सहारनपुर
12. अमित - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
13. अंगद सिंह यादव - उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
14. डॉ. दीक्षा शर्मा - पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ
15. संदीप कुमार - आरक्षी, नागरिक पुलिस, कमिश्नरेट गाजियाबाद
16. रिपुदमन सिंह - निरीक्षक, नागरिक पुलिस

गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर घोषित वीरता पदक
1. धर्मेंद्र सिंह राठौर - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, बुलंदशहर
2. केशव शांडिल्य - उपनिरीक्षक, एसटीएफ
3. राहुल कुमार - मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
4. अजय कुमार वर्मा - उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, जनपद मथुरा
5. घनश्याम यादव - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
6. अवनीश कुमार त्यागी - उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, जनपद मैनपुरी
7. अमित त्रिपाठी - आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
8. अमित - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
9. मनीष बिष्ट - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, कमिश्नरेट गाजियाबाद
10. रणधीर सिंह - मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ

Published at : 02 Oct 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद: मुस्तफा मस्जिद को बड़ी राहत, MDA ने वापस लिया ध्वस्तीकरण नोटिस
मुरादाबाद: मुस्तफा मस्जिद को बड़ी राहत, MDA ने वापस लिया ध्वस्तीकरण नोटिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में घर लेने वालों के लिए बड़ी खबकर, LDA के 1392 फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू
लखनऊ में घर लेने वालों के लिए बड़ी खबकर, LDA के 1392 फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्र: सड़क पर गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म, एंबुलेंस पर उठे सवाल
सोनभद्र: सड़क पर गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म, एंबुलेंस पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा का मिशन 2027 शुरू, श्यामलाल पाल ने बाराबंकी में कार्यकर्ताओं में भरा जोश
सपा का मिशन 2027 शुरू, श्यामलाल पाल ने बाराबंकी में कार्यकर्ताओं में भरा जोश
Advertisement

वीडियोज

कॉकपिट में 'कसाई' पायलट...प्लेन क्रैश का 'टेरर प्लान' !
बिहार में बाढ़ का तांडव! बेघर हुए लाखों लोग...
SIR में 'गड़बड़' सॉफ्टवेयर का 'डेवलपर' कौन?
कैप्टन स्मिथ की पूरी कहानी!
फॉर्म 6 को लेकर विवाद क्यों? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत-US ट्रेड डील लगभग फाइनल? PM मोदी-ट्रंप के बीच फिर जल्दी हो सकती है बात
भारत-US ट्रेड डील लगभग फाइनल? PM मोदी-ट्रंप के बीच फिर जल्दी हो सकती है बात
महाराष्ट्र
CJP Protest: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने मुंबई आ रहे 50 हजार लोग! ये है तैयारी
CJP Protest: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने मुंबई आ रहे 50 हजार लोग! ये है तैयारी
इंडिया
सीएम विजय को लगेगा झटका? सहयोगी दल ने कहा- उपचुनाव में पैसे बांट रही है TVK
सीएम विजय को लगेगा झटका? सहयोगी दल ने कहा- उपचुनाव में पैसे बांट रही है TVK
क्रिकेट
ग्रुप A में भारत-पाकिस्तान, ग्रुप B में 2 वर्ल्ड चैंपियन शामिल, वर्ल्ड कप में कौन सा ज्यादा कठिन?
ग्रुप A में भारत-पाकिस्तान, ग्रुप B में 2 वर्ल्ड चैंपियन शामिल, वर्ल्ड कप में कौन सा ज्यादा कठिन?
बॉलीवुड
Thursday Box Office: 'द वन' ने जड़ी हाफ सेंचुरी, 'द पैराडाइज' की घटी कमाई, जानें-'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर' का कलेक्शन
थर्सडे को 'द वन' ने जड़ी हाफ सेंचुरी, 'द पैराडाइज' की घटी कमाई, जानें- कलेक्शन
इंडिया
वोटर लिस्ट से कटे नाम क्या दोबारा जुड़ेंगे? EC का SIR हो चुके 20 राज्यों के लिए बड़ा कदम
वोटर लिस्ट से कटे नाम क्या दोबारा जुड़ेंगे? EC का SIR हो चुके 20 राज्यों के लिए बड़ा कदम
एग्रीकल्चर
6 लाख तक लोन, सिर्फ 6 फीसदी ब्याज! किसानों के लिए CM योगी की खास योजना
6 लाख तक लोन, सिर्फ 6 फीसदी ब्याज! किसानों के लिए CM योगी की खास योजना
कार
क्यों पेट्रोल कार से महंगी हैं डीजल कारें, किस चीज का एक्स्ट्रा पैसा लेती है कंपनी?
क्यों पेट्रोल कार से महंगी हैं डीजल कारें, किस चीज का एक्स्ट्रा पैसा लेती है कंपनी?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget