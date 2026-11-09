देहरादून: दिवाली की रात 15 साल के अर्श की मौत, पिता ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप

देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में दिवाली की रात दोस्तों के साथ त्योहार मनाने गए 15 साल के किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि कुछ किशोरों ने बेरहमी से पीट-पीट कर उसकी जान ले ली. मृतक की पहचान अर्श अंसारी के रूप में हुई है.

पिता नदीम अंसारी के अनुसार अर्श 8 नवंबर की दोपहर नेहरू कॉलोनी में अपने दोस्त के घर दिवाली मनाने गया था वहां फहीम समेत कई दोस्त मौजूद थे. रात करीब 12 बजे नदीम की अर्श से फोन पर आखरी बार बात हुई जिसके बाद वे सो गए.

दोस्तों के साथ सुरी चौक पहुंचा अर्श

रात को करीब 3 बजे अर्श अपने साथियों के साथ कार से सुरी चौक पहुंचा, जहां पहले से कुछ अन्य युवक भी मौजूद थे. मिली जानकारी के अनुसार इन युवकों से किशोरों की पहले भी कहासुनी हुई थी. दोनों पक्षों के आमने-सामने आने, कार का दरवाजा खोलने और दूसरे पक्ष के एक युवक के पैर में वह दरवाजा लगने पर एक बार फिर बहस हो गई. आरोप है कि इस पर युवक ने अर्श को धक्का दे दिया और देखते ही देखते 16-17 साल के कई लड़के उस पर टूट पड़े.

बाकी साथियों को छोड़ अर्श से हुई मारपीट

परिजनों का कहना है कि हमलावरों ने अर्श के बाकी साथियों को छोड़ दिया, लेकिन उसे घसीटते हुए काफी दूर ले जाकर बेरहमी से पीटा. हालत बिगड़ने पर वे उसे अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए. इलाज के दौरान अर्श ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद कार की पिछली सीट खून से सनी मिली.

पिता नदीम अंसारी को सुबह करीब 6 बजे बेटे के साथ हुई घटना की जानकारी मिली. उन्होंने कुछ किशोरों और उनके साथियों पर पीट-पीटकर हत्या करने का सीधा आरोप लगाया है. उनका कहना है सारे बच्चे 16-17 साल के ही हैं. हमें सिर्फ न्याय चाहिए. मारपीट में शामिल सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

दूसरी तरफ नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सूरी चौक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. घटना में शामिल सभी नाबालिग और बालिग युवकों की पहचान कर उनसे पूछताछ की जा रही है.

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