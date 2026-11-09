ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून: दिवाली की रात 15 साल के अर्श की मौत, पिता ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप

देहरादून: दिवाली की रात 15 साल के अर्श की मौत, पिता ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप

देहरादून में दिवाली की रात 15 वर्षीय किशोर की मौत से मातम पसर गया. बच्चे की मौत के बाद पिता ने आरोप लगाया कि उसके दोस्तों ने पीट-पीटकर मार डाला.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 09 Nov 2026 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में दिवाली की रात दोस्तों के साथ त्योहार मनाने गए 15 साल के किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि कुछ किशोरों ने बेरहमी से पीट-पीट कर उसकी जान ले ली. मृतक की पहचान अर्श अंसारी के रूप में हुई है. 

पिता नदीम अंसारी के अनुसार अर्श 8 नवंबर की दोपहर नेहरू कॉलोनी में अपने दोस्त के घर दिवाली मनाने गया था वहां फहीम समेत कई दोस्त मौजूद थे. रात करीब 12 बजे नदीम की अर्श से फोन पर आखरी बार बात हुई जिसके बाद वे सो गए.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के मुस्लिम सांसद ने कारसेवकों पर गोली चलाने को ठहराया सही! बढ़ी सियासी हलचल
सपा के मुस्लिम सांसद ने कारसेवकों पर गोली चलाने को ठहराया सही! बढ़ी सियासी हलचल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में दरोगा की बाइक चोरी, 3 दिन तलाश के बाद अपने ही थाने में दर्ज कराई FIR
वाराणसी में दरोगा की बाइक चोरी, 3 दिन तलाश के बाद अपने ही थाने में दर्ज कराई FIR
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027 के लिए BJP का मेगा प्लान! क्या है पंचायत महाअभियान?
UP चुनाव 2027 के लिए BJP का मेगा प्लान! क्या है पंचायत महाअभियान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत, 45 घायल
लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत, 45 घायल

दोस्तों के साथ सुरी चौक पहुंचा अर्श

रात को करीब 3 बजे अर्श अपने साथियों के साथ कार से सुरी चौक पहुंचा, जहां पहले से कुछ अन्य युवक भी मौजूद थे. मिली जानकारी के अनुसार इन युवकों से किशोरों की पहले भी कहासुनी हुई थी. दोनों पक्षों के आमने-सामने आने, कार का दरवाजा खोलने और दूसरे पक्ष के एक युवक के पैर में वह दरवाजा लगने पर एक बार फिर बहस हो गई. आरोप है कि इस पर युवक ने अर्श को धक्का दे दिया और देखते ही देखते 16-17 साल के कई लड़के उस पर टूट पड़े.

बाकी साथियों को छोड़ अर्श से हुई मारपीट 

परिजनों का कहना है कि हमलावरों ने अर्श के बाकी साथियों को छोड़ दिया, लेकिन उसे घसीटते हुए काफी दूर ले जाकर बेरहमी से पीटा. हालत बिगड़ने पर वे उसे अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए. इलाज के दौरान अर्श ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद कार की पिछली सीट खून से सनी मिली.

पिता नदीम अंसारी को सुबह करीब 6 बजे बेटे के साथ हुई घटना की जानकारी मिली. उन्होंने कुछ किशोरों और उनके साथियों पर पीट-पीटकर हत्या करने का सीधा आरोप लगाया है. उनका कहना है सारे बच्चे 16-17 साल के ही हैं. हमें सिर्फ न्याय चाहिए. मारपीट में शामिल सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

दूसरी तरफ नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सूरी चौक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. घटना में शामिल सभी नाबालिग और बालिग युवकों की पहचान कर उनसे पूछताछ की जा रही है.

वाराणसी में दरोगा की बाइक चोरी, 3 दिन तलाश के बाद अपने ही थाने में दर्ज कराई FIR

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Police Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के मुस्लिम सांसद ने कारसेवकों पर गोली चलाने को ठहराया सही! बढ़ी सियासी हलचल
सपा के मुस्लिम सांसद ने कारसेवकों पर गोली चलाने को ठहराया सही! बढ़ी सियासी हलचल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में दरोगा की बाइक चोरी, 3 दिन तलाश के बाद अपने ही थाने में दर्ज कराई FIR
वाराणसी में दरोगा की बाइक चोरी, 3 दिन तलाश के बाद अपने ही थाने में दर्ज कराई FIR
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027 के लिए BJP का मेगा प्लान! क्या है पंचायत महाअभियान?
UP चुनाव 2027 के लिए BJP का मेगा प्लान! क्या है पंचायत महाअभियान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत, 45 घायल
लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत, 45 घायल
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'
बिहार
अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद को गिफ्ट में क्या दे रहे? सामने आई ये तस्वीर
अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद को गिफ्ट में क्या दे रहे? सामने आई ये तस्वीर
विश्व
'सिर्फ राजनीतिक ड्रामा', शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की खबरों पर तारिक रहमान सरकार का जवाब
'सिर्फ राजनीतिक ड्रामा', शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की खबरों पर तारिक रहमान सरकार का जवाब
क्रिकेट
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा की उम्र पर उठे सवाल, 3 साल में खेले 5 अंडर-19 टूर्नामेंट
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा की उम्र पर उठे सवाल, 3 साल में खेले 5 अंडर-19 टूर्नामेंट
बॉलीवुड
3 बजे तक 'रामायण' के बिके 14 लाख से ज्यादा टिकट्स, फर्स्ट मंडे तोड़ेगी 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड?
3 बजे तक 'रामायण' के बिके 14 लाख से ज्यादा टिकट्स, फर्स्ट मंडे तोड़ेगी 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड?
इंडिया
'दीपावली बोलने में इतना दर्द', खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर बरसी BJP
'दीपावली बोलने में इतना दर्द', खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर बरसी BJP
ऑटो
BYD Yangwang U9 Xtreme: रफ्तार के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त, BYD की कार ने रचा इतिहास
रफ्तार के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त, BYD की कार ने रचा इतिहास
हेल्थ
क्या आपकी किडनी दे रही है जवाब? इन 5 शुरुआती संकेतों से पहचानें खतरा
क्या आपकी किडनी दे रही है जवाब? इन 5 शुरुआती संकेतों से पहचानें खतरा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget