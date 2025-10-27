Video: 12 फीट लंबे किंग कोबरा को देख फट गईं आंखें, मुंह को आया कलेजा, रेस्क्यू का वीडियो वायरल

Haridwar News: उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में उस वक्त हडकंप मच गया, जब यहां 12 फीट लंबा किंग कोबरा सांप देखा गया. यहां लकड़ बस्ती के रिहायशी इलाके में करीब 10 से 12 फीट लंबे किंग कोबरा को काबू में करते हुए रेस्क्यू टीम के पसीने छूट गए. घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

30 मिनट की मशक्कत के बाद पकड़ा गया कोबरा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पहले तो लोगों को लगा कि यह सामान्य सांप होगा, लेकिन जब उसकी ऊंचाई और फन देखकर लोगों ने पहचान लिया कि यह किंग कोबरा है, तो वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. थोड़ी ही देर में फेमस स्नेक मैन तालिब अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. तालिब ने बताया कि झाड़ियों में छिपा यह सांप करीब 12 फीट लंबा किंग कोबरा था, जो काफी खतरनाक स्थिति में था.

लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम ने पूरे इलाके को खाली कराया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. रेस्क्यू के दौरान किंग कोबरा बार-बार फन उठाकर फुफकारता रहा, लेकिन तालिब और उनकी टीम ने पूरी सावधानी और अनुभव के साथ काम किया. करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद उन्होंने इस विशाल सांप को सुरक्षित रूप से काबू में कर लिया.

किंग कोबरा को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा

तालिब ने बताया कि इस दौरान टीम के किसी सदस्य को कोई चोट नहीं आई और रेस्क्यू पूरी तरह सफल रहा. सांप को पकड़ने के बाद टीम ने वन विभाग को सूचना दी. इसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और किंग कोबरा को उसके जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया. लोगों ने राहत की सांस ली और तालिब तथा उनकी टीम की बहादुरी की खूब सराहना की. वन विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों में खुद से कोई कार्रवाई न करें.