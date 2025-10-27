हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: 12 फीट लंबे किंग कोबरा को देख फट गईं आंखें, मुंह को आया कलेजा, रेस्क्यू का वीडियो वायरल

Video: 12 फीट लंबे किंग कोबरा को देख फट गईं आंखें, मुंह को आया कलेजा, रेस्क्यू का वीडियो वायरल

Uttarakhand Viral Video: उत्तराखंड में हरिद्वार के बैरागी कैंप की लकड़ बस्ती में 12 फीट लंबा किंग कोबरा दिखने से हड़कंप मच गया. 30 मिनट की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ा गया. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 27 Oct 2025 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

Haridwar News: उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में उस वक्त हडकंप मच गया, जब यहां 12 फीट लंबा किंग कोबरा सांप देखा गया. यहां लकड़ बस्ती के रिहायशी इलाके में करीब 10 से 12 फीट लंबे किंग कोबरा को काबू में करते हुए रेस्क्यू टीम के पसीने छूट गए. घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. 

30 मिनट की मशक्कत के बाद पकड़ा गया कोबरा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पहले तो लोगों को लगा कि यह सामान्य सांप होगा, लेकिन जब उसकी ऊंचाई और फन देखकर लोगों ने पहचान लिया कि यह किंग कोबरा है, तो वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.  थोड़ी ही देर में फेमस स्नेक मैन तालिब अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. तालिब ने बताया कि झाड़ियों में छिपा यह सांप करीब 12 फीट लंबा किंग कोबरा था, जो काफी खतरनाक स्थिति में था. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम ने पूरे इलाके को खाली कराया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. रेस्क्यू के दौरान किंग कोबरा बार-बार फन उठाकर फुफकारता रहा, लेकिन तालिब और उनकी टीम ने पूरी सावधानी और अनुभव के साथ काम किया. करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद उन्होंने इस विशाल सांप को सुरक्षित रूप से काबू में कर लिया. 

किंग कोबरा को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा

तालिब ने बताया कि इस दौरान टीम के किसी सदस्य को कोई चोट नहीं आई और रेस्क्यू पूरी तरह सफल रहा. सांप को पकड़ने के बाद टीम ने वन विभाग को सूचना दी. इसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और किंग कोबरा को उसके जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया. लोगों ने राहत की सांस ली और तालिब तथा उनकी टीम की बहादुरी की खूब सराहना की. वन विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों में खुद से कोई कार्रवाई न करें.

Published at : 27 Oct 2025 01:59 PM (IST)
Tags :
Haridwar News UTTARAKHAND NEWS VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
किसान की बेरहमी से हत्या...पहले लाठी-डंडे से की पिटाई..फिर थार चढ़ाई! | ABP News
Lexus LM 350h Walkaround: The best luxury MPV! | Auto Live
बॉलीवुड की बुराइयां, आर्यन खान का डिरेक्शन , एसआरके, राघव जुयाल, बॉबी देओल और अधिक फीट। अरमान खेड़ा
दिल्ली इंडी प्रोजेक्ट | संगीत और जुनून का मिलन | संगीतमय सफर, न्यशा और आशीष चौहान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
टेलीविजन
जय भानुशाली और माही विज की टूटी शादी? क्यों 14 साल बाद इस जोड़ी ने लिया तलाक का फैसला
जय भानुशाली और माही विज की टूटी शादी? क्यों 14 साल बाद इस जोड़ी ने लिया तलाक का फैसला
जनरल नॉलेज
Special Intensive Revision: भारत की तरह क्या पाकिस्तान में भी होता है SIR, वहां चुनाव आयोग मांगता है कौन से डॉक्यूमेंट्स
भारत की तरह क्या पाकिस्तान में भी होता है SIR, वहां चुनाव आयोग मांगता है कौन से डॉक्यूमेंट्स
यूटिलिटी
स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
ट्रेंडिंग
Video: अभी फोन लगा दूंगी, सब के सब हिल जाओगे! ट्रेन में TTE से भिड़ गईं मैडम जी, खूब कटा बवाल
Video: अभी फोन लगा दूंगी, सब के सब हिल जाओगे! ट्रेन में TTE से भिड़ गईं मैडम जी, खूब कटा बवाल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget