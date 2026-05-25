जिले के ककरा क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां आवारा कुत्तों के हमले में 11 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जबकि स्थानीय लोगों में प्रशासन और नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी देखी जा रही है.

जानकारी के अनुसार ककरा निवासी नईम रविवार सुबह अपनी बेटी सुअलिया के साथ खेत पर सब्जी तोड़ने गए थे. इसी दौरान बच्ची घर की ओर जा रही थी.बताया जा रहा है कि रास्ते में चार्जिंग स्टेशन प्वाइंट के पास 5-6 आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया.

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स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से आवारा कुत्तों की समस्या बनी हुई है और कई बार शिकायतें भी की गईं, लेकिन समाधान नहीं हो सका. घटना के बाद लोगों ने जिम्मेदार विभागों से आवारा कुत्तों की समस्या पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है.फिलहाल घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है.