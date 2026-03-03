हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यSolapur News: मोबाइल न मिलने पर 13 साल के बच्चे ने की आत्महत्या, रील देखने की थी लत

Solapur News: मोबाइल न मिलने पर 13 साल के बच्चे ने की आत्महत्या, रील देखने की थी लत

Solapur News In Hindi: पेनूर गांव में 13 वर्षीय यशराज डोके ने मोबाइल विवाद के बाद साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने से वह नाराज़ था.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Mar 2026 12:28 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र स्थित सोलापुर जिले के मोहोल तालुका में एक नाबालिग किशोर की आत्महत्या का मामला सामने आया है. घटना 1 मार्च की शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को लेकर परिवार में हुए विवाद के बाद 13 वर्षीय एक लड़के ने अपने घर पर साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

पेनूर गांव की घटना

यह घटना मोहोल तालुका के पेनूर गांव में हुई. मृतक की पहचान यशराज धर्मराज डोके के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह सोशल मीडिया रील देखना पसंद करता था. परिवार द्वारा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से मना करने पर वह नाराज़ हो गया.इसलिए उसने घर की चादर के लोहे के एंगल पर साड़ी के सहारे फांसी लगा ली थी.

कुछ देर बाद जब उसने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो परिजनों को शक हुआ. दरवाजा तोड़कर देखा गया तो वह अंदर अचेत अवस्था में मिला. परिजन उसे तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल और बाद में मोहोल के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

घटना की सूचना मोहोल पुलिस स्टेशन को दी गई. आबा दत्तात्रेय डोके ने मोहोल पुलिस स्टेशन को मामले की जानकारी दी और एक्सीडेंटल डेथ यानी की आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस कांस्टेबल नाले आगे की जांच कर रहे हैं.

अभिभावकों के लिए चेतावनी

यह घटना एक बार फिर बच्चों में बढ़ती मोबाइल निर्भरता और मानसिक संवेदनशीलता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. विशेषज्ञों का कहना है कि किशोरों के साथ संवाद और भावनात्मक सहयोग बेहद जरूरी है.

अगर आपके आसपास कोई बच्चा मानसिक तनाव में दिखे, तो उसे डांटने के बजाय समझने और बात करने की कोशिश करें. समय पर संवाद कई दुखद घटनाओं को टाल सकता है. कुल मिलाकर मोबाइल की लत बच्चों के लिए जानलेवा होती जा रही है.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 03 Mar 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Solapur News MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राज्य
Solapur News: मोबाइल न मिलने पर 13 साल के बच्चे ने की आत्महत्या, रील देखने की थी लत
सोलापुर: मोबाइल न मिलने पर 13 साल के बच्चे ने की आत्महत्या, रील देखने की थी लत
राज्य
राज्यसभा चुनाव: उपेंद्र कुशवाहा के लिए फिक्स हो गई एक सीट! BJP के शीर्ष नेतृत्व से क्या बात हुई?
राज्यसभा चुनाव: उपेंद्र कुशवाहा के लिए फिक्स हो गई एक सीट! BJP के शीर्ष नेतृत्व से क्या बात हुई?
राज्य
ईरान-इजरायल युद्ध: महाराष्ट्र भेज रहा स्पेशल प्लेन, पंजाब ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, बिहार ने साधा विदेश मंत्रालय से संपर्क
ईरान-इजरायल युद्ध: महाराष्ट्र भेज रहा स्पेशल प्लेन, पंजाब ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, बिहार ने साधा विदेश मंत्रालय से संपर्क
राज्य
'भारत का रिश्ता ईरान के साथ...', इजरायल के साथ जंग के बीच कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बड़ा बयान
'भारत का रिश्ता ईरान के साथ...', इजरायल के साथ जंग के बीच कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran Strike: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
बिहार
बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?
बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
क्रिकेट
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
लाइफस्टाइल
Happy Holi 2026 Wishes in Bhojpuri: इस बार अपनों को भोजपुरी में भेजें दिल छूने वाले होली मैसेज और कोट्स
इस बार अपनों को भोजपुरी में भेजें दिल छूने वाले होली मैसेज और कोट्स, आ जाएगा मजा
नौकरी
UP Jobs 2026: यूपी में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती शुरू, जानें योग्यता और आवेदन की तारीख
यूपी में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती शुरू, जानें योग्यता और आवेदन की तारीख
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget